Курс валют на 13 апреля: гривна укрепила позиции
На понедельник, 13 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Украинская национальная валюта незначительно подорожала после незначительного падения в предыдущий банковский день.
Как сообщили на сайте Нацбанка, в начале недели доллар потерял 5 копеек и теперь стоит 27 гривен 20 копеек. Тогда как, в прошлый банковский день стоимость "вечнозеленого" составляла 27 гривен 25 копеек.
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Евро также несколько упал в цене и состоянию на 13 апреля его стоимость составляет 29 гривен 56 копеек, а это на 7 копеек меньше. Заметим, что в конце прошлой недели евро стоил 29 гривен и 63 копейки.
Обратите внимание! В начале прошлой недели доллар стоил на 17 копеек больше, а евро оставался на том же уровне – 29 гривен 56 копеек.
Стоимость валюты на межбанке:
- доллар – в пределах 27,09 – 27,13 гривны;
- евро – в пределах 29,65 – 29,69 гривны.
Стоимость валюты в обменниках:
- В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 22 копейки, а продать – за 27 гривен 33 копейки.
- Курс евро в обменниках: 29 гривен 41 копейка покупка 29 гривен 57 копеек – продажа.
Почему курс гривны "прыгает"?
В Украине курс гривны гибкий, а НБУ искусственно поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции. Что до скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна.
Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.
Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала
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