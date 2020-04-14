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      Курс валют на 14 апреля: евро и доллар продолжили падение

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      Каким будет курс валют от НБУ 14 апреля / zagrangid.com

      На вторник, 14 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к доллару и евро. Украинская гривна продолжает укреплять свои позиции и дорожать. За последние сутки доллар потерял сразу 14 копеек.

      По данным национального регулятора, во вторник, 14 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 4 копейки. Это на 16 копеек меньше, чем предыдущего банковского дня. Заметим, что 13 апреля один доллар стоил 27 гривен и 20 копеек.

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      Евро упал в цене меньше доллара. За сутки европейская валюта подешевела на 3 копейки. Теперь цена евро составляет 29 гривен 53 копейки.

      Почему гривна дешевеет по отношению к доллару?
      Курс доллара по отношению к гривне сейчас определяет рынок, то есть – спрос и предложение на валютном рынке. Простыми словами – потребность в валюте и ее продажа от разных участников рынка. Потребность в валюте неравномерна.

      Когда аграрный сектор закупает валюту – провоцирует спрос, а следовательно – и рост курса. Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, курс снижается.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 26,98 – 27,02 гривны;
      • евро – в пределах 29,49 – 29,47 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 6 копеек, а продать – за 27 гривен 20 копеек.
      • Курс евро в обменниках: 29 гривен 36 копеек покупка, 29 гривен 45 копеек – продажа.

      Важно! Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. Но все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Доллар-Гривна Гривна Валюта Доллар Курсы валют Евро
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