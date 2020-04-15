Курс валют на 15 апреля: гривна снова начала падать

На среду, 15 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Согласно официальным данным госрегулятора, доллар и евро немного прибавили в цене.

Яким буде курс долара та євро 15 квітня

Як повідомляють на сайті Нацбанку, у середу за один американський долар доведеться викласти 27,09 гривні. Це на 5 копійок більше, аніж було попереднього банківського дня – у вівторок, 14 квітня.

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Щодо євро, то він також подорожчав. Якщо порівнювати з курсом на вівторок, європейська валюта додала в ціні 18 копійок. Отже, 15 квітня вона коштуватиме 29,71 гривні.

Зауважимо, що долар і євро почали різко набирати ціну з певними коливаннями 25 лютого. Тоді на ситуацію вплинуло поширення коронавірусу у світі – виникли проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож через перевагу попиту над пропозицією вона дорожчала дуже швидко. Також дала про себе знати відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

Від 2 квітня долар і євро почали падати. Цього дня американська валюта досягла позначки 27,75 гривні за одиницю, а євро – 30,33 гривні. Тривало так до 8 числа, коли за один долар треба було викласти 27,10 гривні, а за євро – 29,57 гривні. Далі відбувся нетривалий підйом, і 13 квітня американська та європейські валюти знову почали знецінюватися. Зрештою 14 квітня один долар коштував 27,04 гривні, а євро – 29,53 гривні.

На початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні. А за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. У бюджеті-2020 закладено прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

Курс долара та євро в обмінниках

В українських обмінниках ціна валюти є традиційно вищою за ту, яку офіційно заклав НБУ. Так, 14 квітня українці долар у середньому купували за 27,38 гривні за одиницю. А продавали банки "зеленого" за 27,3 гривні. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, у середньому долар подорожчав на 18 копійок (купівля з боку населення) і на 24 копійки (продаж).

Євро ж можна було придбати за ціною 29,6 гривні, а продавали його за 29,5 гривні. Якщо порівнювати з курсом попереднього банківського дня, у середньому євро подорожчав аж на 14 копійок (купівля). Щоправда, банки продавали його на 15 копійок дорожче, ніж в понеділок.

Якою є ситуація з валютою на міжбанку

14 квітня середні курси валют на міжбанку були такими:

долар США – 27,01 – 27,04 гривні;;

євро – 29,52 – 29,55 гривні.

На "чорному" ринку долар торгували за 27,09 – 27,18 гривні, євро – 29,29 – 29,44 гривні.

До теми Готівковий курс валют 14 квітня: гривня подешевшала на кілька копійок

Наскільки може впасти гривня

Експерти прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом та фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.



У Нацбанку запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. В НБУ готові надалі за потреби проводити інтервенції з продажу валюти.

Водночас у Нацбанку вважають, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.

Чому курс гривні "стрибає"

Курс гривні в Україні – гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції.

Щодо стрибків долара, то НБУ зазвичай пояснює їх сезонністю гривні, оскільки Україна – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу.

Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується.

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Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу