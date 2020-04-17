Курс валют на 17 апреля: гривна демонстрирует уверенную стабильность

На пятницу, 17 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская национальная валюта укрепится, но всего на считанные копейки.

По данным национального регулятора, за один американский доллар 17 апреля придется заплатить 27 гривен 20 копеек.

Важно Цены на акции падают, доллар растет, нефть – ниже 28 долларов: мировые рынки продолжает лихорадить

Таким образом американская валюта всего на 2 копейки подешевеет, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 16 апреля.

На межбанке доллар будет в пределах 27,11 – 27,15 гривны. Тем временем в обменниках за доллар нужно заплатить 27 гривен 44 копейки, продать свои – за 27 гривен 9 копеек.

Вместе с тем в конце рабочей недели официальный евро будет стоить 29 гривен 63 копейки. Это всего на 1 копейку меньше, чем накануне.

На межбанке европейская валюта будет колебаться в пределах 29,48 – 29,52 гривны. Наличный курс будет иметь немного большую разницу, чем у доллара: 29,19 гривны покупка и 29,8 гривны – продажа.



Среднегодовой курс гривны относительно доллара / инфографика 24 канала