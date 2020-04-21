Курс валют на 21 апреля: евро и доллар существенно потеряли в цене

На вторник, 21 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта еще больше укрепила свои позиции, тогда как евро и доллар вновь потеряли в цене.

По данным национального регулятора, во вторник, 21 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 7 копеек. И это лишь на 3 копейки дороже, чем неделю назад. Однако по сравнению с предыдущим банковским днем доллар стал на 13 копеек дешевле. Отметим, что 17 апреля он стоил 27 гривен и 20 копеек.

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Евро упало в цене больше доллара, потеряв 21 копейку. Теперь цена евро составляет 29 гривен 42 копейки.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 26,06 – 27,09 гривен;

евро – в пределах 29,43 – 29,49 гривен.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 28 копеек, а продать – по 27 гривен 36 копеек.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 41 копейка – купля, 29 гривен 48 копеек – продажа.

Что будет с курсом в будущем

​Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.



Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала