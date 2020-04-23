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      Курс валют на 23 апреля: доллар минимально подешевел, а евро немного подорожал

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      Каким будет курс валют от НБУ 23 апреля / 24 канал

      На четверг, 23 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Американская валюта немного потеряла в цене. Зато главная валюта Евросоюза незначительно подорожала.

      По данным Нацбанка, 23 апреля за один доллар нужно будет отдать 27 гривен 5 копеек. Это на 3 копейки меньше, чем было в предыдущий банковский день.

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      Что касается европейской валюты, то она несколько выросла в цене. Одно евро стоит 29 гривен 41 копейку. Это на 6 копеек больше, чем было 22 апреля. Таким образом евро восстановил позавчерашние позиции.

      Обратите внимание! Доллар и евро начали резко расти в цене 25 февраля. На ситуацию повлияла пандемия коронавируса в мире. В Украине возникли проблемы с доставкой наличной валюты. Кроме того, влияние оказало и отсутствие договоренности между странами-экспортерами нефти (ОПЕК) и Россией. С начала апреля стоимость валюты с колебаниями начала падать.

      Стоимость валюты на межбанке:

      22 апреля средние курсы валют на межбанке были такими:

      • доллар: в пределах 27,05 – 27,39 гривны;
      • евро: в пределах 29,08 – 29,65 гривны.

      Отметим, что эксперты прогнозируют падение гривны. Но не стоит ждать доллара по 30 гривен. Нацбанк еще имеет инструменты для сдерживания курса. Все будет зависеть от дальнейших цен на нефть, ситуации с коронавирусом и фондовыми рынками. Однако в случае финансового кризиса возможен обвал гривны.


      Статистика курса доллара в Украине с 1996 по 2019 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Евро Доллар Курсы валют Валюта Доллар-Гривна Гривна
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