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      Курс валют на 27 апреля: гривна обесценилась относительно евро и доллара

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 27 апреля 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 27 апреля / 24 канал

      На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта сдала свои позиции, тогда как евро и доллар подорожали.

      По данным национального регулятора, в понедельник, 27 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 14 копеек. То есть на начало недели его стоимость выросла на 13 копеек. Заметим, что 24 апреля он стоил 27 гривен и 1 копейку.

      Важно Цены на нефть начали расти, акции дорожают: ситуация на рынках кардинально изменилась

      Евро вырос в цене больше доллара. Он подорожал на 20 копеек. Теперь цена евро составляет 29 гривен 33 копейки.

      Стоимость валюты на межбанке:

      • доллар – в пределах 27,10 – 27,14 гривны;
      • евро – в пределах 29,26 – 29,30 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      • В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 23 копейки, а продать – по 27 гривен 34 копейки.
      • Курс евро в обменниках: 29 гривен 22 копейки – покупка, 29 гривен 38 копеек – продажа.

      Что будет с курсом в будущем

      ​Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      Почему курс гривны скачет

      Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

      Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

      Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

      Як змінювався середньорічний курс долара
      Как менялся среднегодовой курс доллара / Инфографика 24 канала

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Новости Украины Гривна Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Валюта Евро
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