Курс валют на 27 апреля: гривна обесценилась относительно евро и доллара

На понедельник, 27 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Украинская валюта сдала свои позиции, тогда как евро и доллар подорожали.

По данным национального регулятора, в понедельник, 27 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 14 копеек. То есть на начало недели его стоимость выросла на 13 копеек. Заметим, что 24 апреля он стоил 27 гривен и 1 копейку.

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Евро вырос в цене больше доллара. Он подорожал на 20 копеек. Теперь цена евро составляет 29 гривен 33 копейки.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 27,10 – 27,14 гривны;

– в пределах 27,10 – 27,14 гривны; евро – в пределах 29,26 – 29,30 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 23 копейки, а продать – по 27 гривен 34 копейки.

придется заплатить 27 гривен 23 копейки, а продать – по 27 гривен 34 копейки. Курс евро в обменниках: 29 гривен 22 копейки – покупка, 29 гривен 38 копеек – продажа.

Что будет с курсом в будущем

​Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать, однако не стоит ждать доллара по 30 гривен. НБУ еще имеет инструменты для сдерживания курса. И все это будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, коронавирусом и фондовыми рынками. Если финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

Почему курс гривны скачет

Курс гривны в Украине – гибкий. НБУ сегодня не отвечает за курс валют и искусственно не поддерживает его. Задачей Нацбанка является достижение низкой стабильной инфляции.

Относительно скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.



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