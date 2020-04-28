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      Курс валют на 28 апреля: доллар подешевел, а евро растет в цене

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 28 апреля 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 28 апреля / 24 канал

      На вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар несколько подешевел, в то же время, евро продолжает расти в цене по отношению к гривне.

      По данным национального регулятора, во вторник, 28 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 10 копеек. То есть на начало недели его стоимость упала на 4 копейки. Заметим, что 27 апреля он стоил 27 гривен и 14 копеек.

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      Евро же наоборот – взлетело в цене на 8 копеек. Теперь цена евро составляет 29 гривен 41 копейку.

      Стоимость валюты на межбанке:

      доллар – в пределах 27,07 – 27,11 гривны;

      евро – в пределах 29,36 – 29,40 гривны.

      Стоимость валюты в обменниках:

      В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 27 копеек, а продать – по 27 гривен 33 копейки.

      Курс евро в обменниках: 29 гривен 26 копеек купля, 29 гривен 37 копеек – продажа.

      Что будет с курсом

      ​Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Впрочем, не следует переживать и ждать доллара по 30 гривен. У Нацбанка еще есть инструменты для сдерживания курса.

      Однако, все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, COVID-19 и фондовыми рынками. Если же финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

      Почему курс гривны "прыгает"?
      Что касается скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.

      Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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