Курс валют на 28 апреля: доллар подешевел, а евро растет в цене

На вторник, 28 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Доллар несколько подешевел, в то же время, евро продолжает расти в цене по отношению к гривне.

По данным национального регулятора, во вторник, 28 апреля, стоимость одного доллара составляет 27 гривен 10 копеек. То есть на начало недели его стоимость упала на 4 копейки. Заметим, что 27 апреля он стоил 27 гривен и 14 копеек.

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Евро же наоборот – взлетело в цене на 8 копеек. Теперь цена евро составляет 29 гривен 41 копейку.

Стоимость валюты на межбанке:

доллар – в пределах 27,07 – 27,11 гривны;

евро – в пределах 29,36 – 29,40 гривны.

Стоимость валюты в обменниках:

В обменниках за доллар придется заплатить 27 гривен 27 копеек, а продать – по 27 гривен 33 копейки.

Курс евро в обменниках: 29 гривен 26 копеек купля, 29 гривен 37 копеек – продажа.

Что будет с курсом

​Эксперты прогнозируют, что гривна будет продолжать падать. Впрочем, не следует переживать и ждать доллара по 30 гривен. У Нацбанка еще есть инструменты для сдерживания курса.

Однако, все будет зависеть от дальнейшей ситуации с ценами на нефть, COVID-19 и фондовыми рынками. Если же финансовый кризис наступит, то это может обвалить гривну.

Почему курс гривны "прыгает"?

Что касается скачков доллара, то НБУ обычно объясняет их сезонностью гривны, поскольку Украина – аграрная страна. Когда аграрный сектор закупает валюту, то это провоцирует спрос, а следовательно и рост курса.



Соответственно, после того, как аграрии заработают деньги и продадут заработанную валюту – создадут предложение, и курс снижается.