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      Курс валют на 30 апреля: доллар стоит менее 27 гривен – впервые с марта

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      Курс доллара, евро – курс валют НБУ на сегодня 30 апреля 2020
      Каким будет курс валют от НБУ 30 апреля / Фото НБУ // flickr

      На четверг, 30 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к американскому доллару и евро. Гривна ощутимо окрепла в отношении обеих западных валют, а стоимость доллара даже одолела психологическую отметку в 27 гривен.

      Государственный регулятор установил, что 30 апреля один американский доллар будет стоить 26 гривен 97 копеек.

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      Таким образом "вечнозеленый" потерял в своей стоимости 8 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем – 29 апреля.

      На межбанке американская валюта будет торговаться в пределах 26,93 – 26,96 гривны за доллар. В обменниках за американскую валюту придется заплатить 27 гривен 20 копеек, свою же можно продать за 26 гривен 95 копеек.

      Итак, все идет к тому, что доллар движется в сторону снижения стоимости к докризисным показателям. Так в первый день после подорожания нефти, а затем и после карантина американская валюта стремительно росла.

      Начиная с 18 марта доллар постоянно стоил более 27 гривен, а в определенный момент и более 28 гривен. Впрочем впервые за все это время он стоит меньше 27 гривен.

      В то же время евро пока ниже отметки в 29 гривен не опускается. Апрель европейская валюта заканчивает с стоимостью 29 гривен 24 копейки.

      Таким образом за сутки главная валюта Европейского Союза подешевела на 19 копеек.

      На межбанке стоимость евро колеблется в пределах 29,25 – 29,27 гривны. А в обменниках чтобы купить европейскую валюту, нужно заплатить 29 гривен 46 копеек, продать – ровно 29 гривен.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Евро Гривна Доллар-Гривна Доллар Валюта Курсы валют
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