Курсанты академии Нацгвардии устроили флешмоб в поддержку пленных моряков: впечатляющее видео

В Харькове 350 курсантов Национальной академии Национальной гвардии Украины приняли участие в масштабном флешмобе в Украине в поддержку украинских пленных моряков.

Об этом курсанты сообщили на странице в Facebook.

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Особенностью флешмоба стало стихотворение "Объединяемся военные Украины". Его написал будущий офицер, курсант факультета логистики Богдан Кушнир всего за несколько минут. Говорит, что это результат его собственных эмоций из-за событий в Керченском проливе и на Востоке Украины.

Участники флешмоба поприветствовали моряков, держа в руках флаги Украины, штандарты вузов и Военно-морских сил.

Я хочу донести своим стихотворением и флэшмобом, что они ("украинские пленные моряки" – 24 канал) не должны оставлять надежды. Они должны верить в то, что за них здесь борются ребята, курсанты, офицеры, сержанты, солдаты – все военнослужащие всех видов войск борются за них и будут стоять до последнего,

– отметил Богдан Кушнир.

Как украинские моряки оказались в российском плену?

25 ноября 2018 года Россия совершила акт агрессии против Украины в Керченском проливе. В тот день пограничный корабль РФ протаранил буксир украинских военных. Это случилось, когда три украинских военных сунда законно переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе.



После нападения украинские суда продолжили двигаться в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинским кораблям. В результате шесть украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию, что являются военнопленными.



Адвокаты украинских моряков прогнозируют, что суд над пленными в России начнется не раньше, чем через год. А пока пленников держат под стражей и просто продлевают сроки арестов.