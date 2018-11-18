Курсанты в Житомире освоили необычное боевое искусство: увлекательные фото и видео

Курсанты Житомирского военного института, кроме привычных приемов рукопашного боя, осваивают еще и боевое искусство тхэквондо. 30 курсантов обучаются под руководством тренера из Кореи.

А все для того, чтобы дать отпор врагу даже если он будет на расстоянии вытянутой руки.

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Ли Дже Су – один из лучших специалистов по боевому искусству Кореи. Тхэквондо он занимается уже более 20 лет, за это время провел подобные курсы для армий Греции и Узбекистана.



Курсанты Житомирского военного института

"Моя оценка курсантам очень хорошая, потому что у военных уже есть очень хороший потенциал и предварительная подготовка", – рассказал тренер Ли Дже Су.



Боевое искусство тхэквондо

Новую для украинской армии систему боя хотят включить в курс общей подготовки всех курсантов Житомирского института.

"Наиболее удачные элементы тхэквондо мы имплементируем для всех курсантов в системе подготовки к рукопашному бою, который ведется в институте, так и в систему боевой армейской системы", – пояснил начальник Житомирского военного института Юрий Левченко.



Тренировка

Обучение с корейским наставником продлится год. За это время украинские защитники освоят лучшие приемы, как дать взбучку российским наемникам в ближнем бою.