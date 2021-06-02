Поезда будут курсировать, останавливаясь на станции Нежин. Их расписание уже обнародовали.

Кстати Укрзализныця запустила поезда к морю из ряда украинских городов: перечень направлений

Какие маршруты продолжат

№ 43/44 "Ивано-Франковск — Киев";

№ 118/117 "Черновцы — Киев".

Новое расписание поездов

Поезд № 43/44 "Ивано-Франковск – Киев, Чернигов" будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, а на конечную станцию, в Чернигов, будет прибывать в 12:43. Обратное отправление будет происходить в 14:40, прибытие в Ивано-Франковск – в 05:43. Поезд будет курсировать через день.

будет отправляться из Ивано-Франковска в 21:55, а на конечную станцию, в Чернигов, будет прибывать в 12:43. Обратное отправление будет происходить в 14:40, прибытие в Ивано-Франковск – в 05:43. Поезд будет курсировать через день. Поезд № 118/117 "Черновцы – Киев, Чернигов" будет выезжать из Черновцов в 19:46 и прибывать в Чернигов в 12:06. Обратно будет отправляться в 16:09 и прибывать в Черновцы в 07:57.

Заметим, что купить билеты можно на сайте Укрзализныци, также там можно посмотреть более подробное расписание.

Обратите внимание! Укрзализныця запустила поезд "Прикарпатский экспресс", сообщением Ивано-Франковск – Киверцы. Он соединит сразу 3 туристических региона.



Из Ивано-Франковска он будет отправляться в 15:20. В Киверцы экспресс будет прибывать в 23:50.