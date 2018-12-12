Курт Кобейн и "Криминальное чтиво": ТОП-10 невероятных фактов о съемках культовых фильмов

Странная закономерность: никто не любит реальных плохишей, однако фактически все обожают фильмы о них. Этот факт лишь подтверждает громадное количество лент о мошенниках, аферистах и других плохих парнях. Сами за себя говорят и рейтинги этих картин, и их кассовые сборы.

Фильмы о харизматичных плохишах с любимыми персонажами-ловкачами и забавными ситуациями часто становятся отличным способом расслабиться и снять стресс. Хотя даже из самого процесса съемок этих лент можно сделать отдельный сценарий.

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"Бойцовский клуб": пьяный гольф и "Крестная тетя"

Во время съемок этой действительно культовой ленты сами актеры вытворяли много сумасшедшего и, кажется, успели очень повеселиться.

Так, Брэд Питт и Эдвард Нортон, чтобы подготовиться к своим главным ролям в "Бойцовском клубе", посещали вместе уроки бокса, тхэквондо, греплинга, а также посмотрели несколько часов боев UFC. Однако самым интересным занятием, которым перед съемками занимались Питт и Нортон, были уроки... по варке мыла. Обучение проходило в бутике с не менее забавным названием – "Крестная тетя".

А помните сцену с этими ребятами, где они совершенно пьяные играют в гольф? Там они и вправду "под шафэ", и попадают мячами для гольфа прямо в машину мобильной кухни съемочной группы.

Кстати, одна из драк на съемочной площадке тоже была настоящей. Вернее, один единственный удар. Речь идет о моменте, когда Рассказчик бьет Тайлера Дердена в ухо.

"Большой Лебовски": заросли в девичьих трико

Знаете ли вы, что после выхода этой непревзойденной комедии в свет ее фанаты создали целую религию – "дудеизм"? Ее основные учения соответствуют жизненным принципам Чувака, главного героя фильма "Большой Лебовски". Так, философия этой религии стремится научить людей получать удовольствие от обычных повседневных занятий вроде принятия душа, игры в боулинг или общения с друзьями.

Во время съемок фильма не раз возникали курьезные ситуации. Например, во втором музыкальном сне, где Чувак выступает в роли героя порнофильма, он пролетает возле ног нескольких девушек и смотрит им под юбки. Актрисы, которые их сыграли, решили разыграть Джеффа Бриджеса. Каждая девушка поместила волосы с парика под трико так, чтобы большие пучки не было видно под юбками, но были хорошо заметными снизу.

Кстати, по желанию режиссеров во многих сценах фильма Чувак должен был находиться в состоянии легкого опьянения, поэтому перед каждым дублем Бриджесу приходилось подолгу ходить из угла в угол, сильно растирая себе глаза, чтобы придать им соответствующий вид.

"От заката до рассвета": "танцуй от души!"

Кому только не понравилась главная горячая штучка этой культовой экшн-хоррор комедии – Сантанико? То есть, Сальма Хайек. Удивительная вещь, однако ее зажигательный танец под песню Tito&Tarantula – не плод тяжелой работы хореографов. Их у актрисы попросту не было. "Заботливый" режиссер просто посоветовал ей "танцевать от души". И, кстати, в реальной жизни Хайек ненавидит змей.

Добавим, что название фильма было позаимствовано с вывесок кинотеатров под открытым небом. Вывеска "От заката до рассвета" означала ночной нон-стоп. Также в этой картине содержится множество отсылок к фильмам, предназначенным для таких кинотеатров.

"Семь психопатов": могила Рурка

В сцене на кладбище на могиле, за которой прячется киллер по кличке "Бубновый валет", видна надпись "Рурк". Дело в том, что Микки Рурк первоначально должен был сниматься в фильме, но из-за разногласий с режиссером ленты он был заменен Вуди Харрельсоном. Таким образом режиссер по-своему поквитался со своенравным Рурком.

Кстати, композитор этого фильма – Картер Беруэл, тот самый, кто работал над саундтреком к нескольким частям саги "Сумерки".

"Карты, деньги, два ствола": Стэтхэм и уличная торговля

Знали ли вы, что Джейсон Стэтхэм до знакомства с режиссером Гаем Ричи, снявшим это культовое кино, работал уличным торговцем? В первых сценах фильма ему не пришлось тяжело трудиться – он просто сыграл самого себя в бывшей ипостаси.

А для известного ныне своими "бандитскими" ролями Винни Джонса фильм "Карты, деньги, два ствола" вообще стал актерским дебютом. Ранее Джонс был профессиональным футболистом, который играл на самом высоком уровне в Англии.

Кстати, деньги в этот проект перспективного режиссера решила вложить жена популярного британского певца Стинга. Сам музыкант тоже появляется в фильме в роли отца Эдди.

"Криминальное чтиво": массаж ног для Умы Турман и предложение Курту Кобейну

И без того уникальный и такой "тарантиновский" фильм мог стать еще более уникальным, потому что мог содержать последние прижизненные кадры с легендарным Куртом Кобейном.

Вдова музыканта Кортни Лав рассказала таблоидам, что ее мужу и ей самой предлагали сняться в "Криминальном чтиве", однако они отказались.

Любимица Тарантино Ума Турман шла на кастинг на роль Миа аж третьей – после Бриджит Нильсен и Холли Хантер. Прежде чем согласиться, заставила режиссера несколько недель себя уговаривать. Тарантино якобы предлагал Турман массировать ноги, лишь бы она согласилась на роль. Однако ни актриса, ни режиссер ни опровергли, ни подтвердили эти слухи.

И интересная закономерность: Джон Траволта и Квентин Тарантино впервые встретились для обсуждения роли в фильме на квартире Тарантино в Лос-Аджелесе, которая в свое время принадлежала молодому Траволте, когда он только что приехал покорять Голливуд.

"Святые из Бундока": сюжет, который не понравился католикам

На съемки ленты ушло совсем немного времени, фильм сняли всего за 32 дня. Однако с релизом пришлось подождать. Его существенно задержали из-за расстрела учеников в школе Колумбайн.

Кстати, церковь, где Коннор и Мерфи присутствуют на литургии, – не католическая, а протестантская. Ни одна из католических церквей, к которым обращались создатели, из-за сюжета фильма не дала разрешения на съемки внутри здания.

Еще один интересный факт – название фильма идентично названию музыкальной группы сценариста и режиссера фильма Троя Даффи.

"Большой куш": неразборчивый акцент Брэда Питта

Эд, сыгравший Тайрона, пришел на съемочную площадку фильма, ища работу в качестве охранника. После того, как его увидел режиссер Гай Ричи, он сразу же предложил ему роль Тайрона.

Гая Ричи можно заметить в баре, когда Даг-голова отказывается покупать драгоценные камни: человек, читающий газету в углу бара, – сам режиссер.

После выхода картины "Карты, деньги, два ствола" многие критики заявили, что из-за ярко выраженного лондонского акцента очень сложно разобрать, о чем говорят персонажи. В "Большом куше" Гай Ричи нарочно сделал речь Микки крайне неразборчивой, тем самым, подшутив над многочисленными критиками: то, что говорит Микки, не могут понять ни другие герои фильма, ни зрители, ни критики.

Кстати, Брэд Питт – большой поклонник фильма "Карты, деньги, два ствола" – встретившись с Гаем Ричи, попросил его о роли в следующей картине. Питт получил роль Микки-цыгана после того, как выяснилось, что он не может достоверно сымитировать лондонский акцент.

"Залечь на дно в Брюгге": противоречивый город

Идея фильма у режиссера Мартина МакДона родилась после того, как он посетил Брюгге и испытал два противоречивых чувства: глубокий восторг и ужасную скуку от этого города. Отсюда и разное отношение к городу двоих главных героев.

А для того, чтобы создать ощущение курортного сезона, рождественские украшения держали на некоторых улицах Брюгге до конца марта. Городской совет сделал даже официальное сообщение для жителей с объяснением причины.

"Четыре комнаты": бесплатная работа для Уиллиса

Как известно, лента отснята четырьмя режиссерами: Элисоном Андерсом, Александром Роквеллом, Робертом Родригесом и Квентином Тарантино. Все они были членами Гильдии режиссеров. Главный постулат гильдии звучит примерно так: "Один режиссер – один фильм". Поэтому всем четырем надо было выйти из состава гильдии, чтобы картина могла увидеть мир.

После совместной работы с Квентином Тарантино в "Криминальном чтиве" Брюс Уиллис напросился сняться в его части "Четырех комнат" под названием "Пентхаус: человек из Голливуда" без гонорара. Именно поэтому Уиллиса даже нет в титрах: согласно правилам Гильдии киноактеров артисты не имеют права сниматься бесплатно.

Кстати, тот же Тарантино настолько зарядил актеров своим азартом, что его эпизод "Четырех комнат" удалось отснять всего за 2 дня.