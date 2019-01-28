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      Есть жареную еду и не набирать вес можно: интересное исследование

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      Приверженцы жареной пищи могут оставаться стройными
      Приверженцы жареной пищи могут оставаться стройными / unsplash.com

      Группа ученых из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона (США) считают, что в организме есть особые метаболические пути. И если на последних повлиять особыми препаратами, то сторонники жареной пищи могут оставаться стройными.

      Достичь этого помогла смена сигнальных путей с участием белков, кодируемых генами хеджхог (hedgehog, Hh), пишет MedicalExpress.

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      Ученые вывели модифицированных мышей с повышенной активностью гена Hh.

       
      Гены хеджхог – что это?
      Это гены, которые участвуют в развитии клеток по всему телу, в том числе, жировых клеток.

      С помощью этого удалось предотвратить скопление и рост клеток жира в организме. Такие изменения наблюдались даже у тех мышей, которые питались жирной пищей. Кроме того, у животных был нормальный уровень сахара в крови.

      Животных модифицировали так, что гены Hh могли активизироваться только тогда, когда мыши перестали принимать антибиотик доксициклин. Ученые добавляли его в питьевую воду грызунов с момента их рождения.

      Двухмесячные грызуны в течение 16 недель питались кормом с высоким содержанием жирных кислот. При этом некоторым животным перестали добавлять антибиотик в воду, а другим продлили.

      Прихильники смаженої їжі можуть залишатися стрункими
      Сторонники жареной пищи могут оставаться стройными

      Через восемь недель эксперимента у мышей, которые употребляли антибиотик, размеры тела и отложения жира не увеличились, а у грызунов из другой группы – уменьшились. Кроме того, у этих мышей снизился уровень накопления жиров, у них увеличилась чувствительность к инсулину, который препятствует развитию диабета.

      По мнению ученых, это доказывает, что в клетках организма присутствует метаболический путь, на который в будущем можно влиять с помощью фармацевтических препаратов. А их влияние, в свою очередь, не позволит страдать ожирением даже тем людям, чей рацион содержит вредные и жирные продукты.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Диабет исследования Ожирение Лечение
      Источник: 24 Канал
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