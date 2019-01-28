Есть жареную еду и не набирать вес можно: интересное исследование

Группа ученых из Медицинской школы Университета Джорджа Вашингтона (США) считают, что в организме есть особые метаболические пути. И если на последних повлиять особыми препаратами, то сторонники жареной пищи могут оставаться стройными.

Достичь этого помогла смена сигнальных путей с участием белков, кодируемых генами хеджхог (hedgehog, Hh), пишет MedicalExpress.

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Ученые вывели модифицированных мышей с повышенной активностью гена Hh.

Гены хеджхог – что это? Это гены, которые участвуют в развитии клеток по всему телу, в том числе, жировых клеток.

С помощью этого удалось предотвратить скопление и рост клеток жира в организме. Такие изменения наблюдались даже у тех мышей, которые питались жирной пищей. Кроме того, у животных был нормальный уровень сахара в крови.

Животных модифицировали так, что гены Hh могли активизироваться только тогда, когда мыши перестали принимать антибиотик доксициклин. Ученые добавляли его в питьевую воду грызунов с момента их рождения.

Двухмесячные грызуны в течение 16 недель питались кормом с высоким содержанием жирных кислот. При этом некоторым животным перестали добавлять антибиотик в воду, а другим продлили.



Сторонники жареной пищи могут оставаться стройными

Через восемь недель эксперимента у мышей, которые употребляли антибиотик, размеры тела и отложения жира не увеличились, а у грызунов из другой группы – уменьшились. Кроме того, у этих мышей снизился уровень накопления жиров, у них увеличилась чувствительность к инсулину, который препятствует развитию диабета.

По мнению ученых, это доказывает, что в клетках организма присутствует метаболический путь, на который в будущем можно влиять с помощью фармацевтических препаратов. А их влияние, в свою очередь, не позволит страдать ожирением даже тем людям, чей рацион содержит вредные и жирные продукты.

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