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      Кутья – главное блюдо на Сочельник: чем полезна и сколько ее можно съесть

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      Кутья: чем полезна и сколько ее можно съесть
      Кутья: чем полезна и сколько ее можно съесть / Фото из свободных источников

      Ужин накануне Рождества традиционно является семейным и символизирует домашний очаг. Хозяйки готовят основные виды постных блюд, среди которых есть и кутья.

      Врач-диетолог Мирослава Березовая в эксклюзивном комментарии рассказала, чем полезна кутья и сколько ее можно съесть.

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      С какого зерна лучше делать кутью

      Традиционно кутья готовится из цельнозерновой пшеницы, хотя в некоторых регионах Украины в качестве основы используют ячмень, перловую крупу, рис или даже горох.

      Однако врач-диетолог отмечает, что однозначного ответа, какой вид злака будет полезным – нет.

       
      Врач-диетолог Мирослава Березовая
      "Булгур – изготавливается из цельного зерна пшеницы. Он хоть и содержит несколько меньше полезных компонентов, однако и время варки гораздо меньше – около 20 минут. Рис – крупа, содержащая много углеводов, калия, фосфора, клетчатки и рис не подойдет тем, кто страдает запорами и метеоризмом".

      Что касается перловой крупы, то она содержит витамины А, Е, РР, D, клетчатку, фосфор и пониженное количество углеводов, поэтому более приемлема для пациентов с сахарным диабетом. Людям с неприятием глютена лучше подойдет кутья с рисом

      .Кутя з булгуру, рису, пшениці, перлової крупи
      Кутья из булгура, риса, пшеницы, перловой крупы

      Традиционная кутья из пшеницы – источник ценного растительного белка, углеводов, витаминов группы B и Р, антиоксидантов, катехинов и антоцианов. Блюда из пшеницы не рекомендуются пациентам с сахарным диабетом, при обострении неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

      Кроме зерна в кутью добавляют мед, тертый мак, изюм, орехи, иногда курагу.

      Несмотря на то, что мед очень полезен и содержит разнообразные витамины и микроэлементы, он высококалорийный продукт. Не желательно использовать его при повышенной кислотности желудка. Также ограничьте в употреблении меда детей до 3 лет

      .Крім зерна в кутю додають мед, тертий мак, родзинки, горіхи, іноді курагу
      Кроме зерна в кутью добавляют мед, тертый мак, изюм, орехи, иногда курагу

      Сухофрукты содержат фолат, микроэлементы, являются источником клетчатки и антиоксидантов, особенно полифенолов. Орехи – источник ценных жиров, а мак содержит много полезных микроэлементов,
      – отметила Мирослава Березовая

      Как сделать кутью полезной

      Чтобы кутья принесла пользу, необходимо правильно выбрать зерно и приготовить. Диетолог посоветовала покупать цельное зерно пшеницы.

       
      Врач-диетолог Мирослава Березовая
      "Перед приготовлением пшеницу нужно взять и замочить в воде на несколько часов, лучше всего – на всю ночь. Так мы сможем снизить содержание фитиновой кислоты, которая нарушает всасывание в кишечнике полезных микро- и макроэлементов".

      Мирослава Березовая отмечает: переедать кутью не нужно, какой бы вкусной она вам не казалась – 3-4 столовых ложек на вечер будет достаточно.

      Не рекомендуется есть кутью пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с обострением желудочно-кишечных заболеваний.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Рождество Здоровье Традиции Здоровое питание
      Источник: Здоров'я 24
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