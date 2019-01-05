Кутья – главное блюдо на Сочельник: чем полезна и сколько ее можно съесть

Ужин накануне Рождества традиционно является семейным и символизирует домашний очаг. Хозяйки готовят основные виды постных блюд, среди которых есть и кутья.

Врач-диетолог Мирослава Березовая в эксклюзивном комментарии рассказала, чем полезна кутья и сколько ее можно съесть.

Читайте также: Кутья на минералке с виноградным соком: как Сочельник готовят в разных регионах Украины

С какого зерна лучше делать кутью

Традиционно кутья готовится из цельнозерновой пшеницы, хотя в некоторых регионах Украины в качестве основы используют ячмень, перловую крупу, рис или даже горох.

Однако врач-диетолог отмечает, что однозначного ответа, какой вид злака будет полезным – нет.

Врач-диетолог Мирослава Березовая "Булгур – изготавливается из цельного зерна пшеницы. Он хоть и содержит несколько меньше полезных компонентов, однако и время варки гораздо меньше – около 20 минут. Рис – крупа, содержащая много углеводов, калия, фосфора, клетчатки и рис не подойдет тем, кто страдает запорами и метеоризмом".

Что касается перловой крупы, то она содержит витамины А, Е, РР, D, клетчатку, фосфор и пониженное количество углеводов, поэтому более приемлема для пациентов с сахарным диабетом. Людям с неприятием глютена лучше подойдет кутья с рисом

.

Кутья из булгура, риса, пшеницы, перловой крупы

Традиционная кутья из пшеницы – источник ценного растительного белка, углеводов, витаминов группы B и Р, антиоксидантов, катехинов и антоцианов. Блюда из пшеницы не рекомендуются пациентам с сахарным диабетом, при обострении неспецифического язвенного колита и болезни Крона.

Кроме зерна в кутью добавляют мед, тертый мак, изюм, орехи, иногда курагу.

Несмотря на то, что мед очень полезен и содержит разнообразные витамины и микроэлементы, он высококалорийный продукт. Не желательно использовать его при повышенной кислотности желудка. Также ограничьте в употреблении меда детей до 3 лет

.

Кроме зерна в кутью добавляют мед, тертый мак, изюм, орехи, иногда курагу

Сухофрукты содержат фолат, микроэлементы, являются источником клетчатки и антиоксидантов, особенно полифенолов. Орехи – источник ценных жиров, а мак содержит много полезных микроэлементов,

– отметила Мирослава Березовая

Как сделать кутью полезной

Чтобы кутья принесла пользу, необходимо правильно выбрать зерно и приготовить. Диетолог посоветовала покупать цельное зерно пшеницы.

Врач-диетолог Мирослава Березовая "Перед приготовлением пшеницу нужно взять и замочить в воде на несколько часов, лучше всего – на всю ночь. Так мы сможем снизить содержание фитиновой кислоты, которая нарушает всасывание в кишечнике полезных микро- и макроэлементов".

Мирослава Березовая отмечает: переедать кутью не нужно, какой бы вкусной она вам не казалась – 3-4 столовых ложек на вечер будет достаточно.

Не рекомендуется есть кутью пациентам с сахарным диабетом, а также пациентам с обострением желудочно-кишечных заболеваний.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.