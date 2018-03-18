13:23
18 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-8°C
-8°C -11°C
  • понедельник
    -8°C -14°C
  • вторник
    -5°C -17°C
  • среда
    -3°C -7°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Саб-Зиро Владимир Путин. Черный снег Владивостока
Вєсті Кремля
23:59, 17 марта
Вести. UA. Жир. Взрывоопасная Савченко. Ракетодром шоколадного короля
Вєсті.UA
17:51, 17 марта
Криптовалюта: запретить или легализовать
ЦРУ
09:30, 14 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить всё. Рыбалка по-старинке
Згадати все
07:08, 16 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 НАДЕЖДА САВЧЕНКО ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

"Квартал 95" показал, что будет в случае поражения Путина на выборах

1839 Читати новину українською
Выступление
Выступление "Квартала 95" на тему выборов президента России / Скриншот из видео

"Студия Квартал 95" в своем выступлении показала комедийный номер на тему президентских выборов в России. Так, артисты пофантазировали о том, как на одном из избирательных участков отреагируют на победу "не Путина".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "95 Квартала".

"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", – говорится в подписи к видео.

Читайте также: Появилась карикатура на выборы президента России

В самом же выступлении показано, как после подсчета голосов члены избирательной комиссии пытаются покончить жизнь самоубийством, ведь победу одержал не действующий хозяин Кремля Владимир Путин.

"Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", – шутят комики.

Смотрите видео "Квартала 95" про "Выборы Путина Российской Федерации"

К слову, выборы президента России 2018 происходят 18 марта, и Владимир Путин уже успел отдать свой голос.

Теги: Новости Украины Выборы в России 2018 Карикатура Владимир Путин Курьезные новости Квартал 95
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Так происходят в нашей стране реформы, или нет?
сегодня, 12:01 Так происходят в нашей стране реформы, или нет?
Ілля Кенігштейн 506
Паралимипада-2018: все медали Украины
сегодня, 10:30 Паралимипада-2018: все медали Украины
2022
Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
17 марта, 19:01 Кандидаты в президенты России: кто чем прославился
Юліана Вінтюк 8295
Паралимпиада-2018: медальный зачет
сегодня, 09:05 Паралимпиада-2018: медальный зачет
149667
Легко ли быть русским в
сегодня, 08:42 Легко ли быть русским в "ЛНР"
Ольга Черненко 2537
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук