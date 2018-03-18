"Квартал 95" показал, что будет в случае поражения Путина на выборах

"Студия Квартал 95" в своем выступлении показала комедийный номер на тему президентских выборов в России. Так, артисты пофантазировали о том, как на одном из избирательных участков отреагируют на победу "не Путина".

Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале "95 Квартала".

"Ни для кого не секрет, что на днях в России состоятся выборы Путина Российской Федерации. Представьте: один из избирательных участков, где после подсчета бюллетеней оказалось, что победил далеко не Путин", – говорится в подписи к видео.

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В самом же выступлении показано, как после подсчета голосов члены избирательной комиссии пытаются покончить жизнь самоубийством, ведь победу одержал не действующий хозяин Кремля Владимир Путин.

"Мы еще на прошлых выборах договорились, что если выиграет не Путин, то просто 6 лет не будет президента", – шутят комики.

Смотрите видео "Квартала 95" про "Выборы Путина Российской Федерации"

К слову, выборы президента России 2018 происходят 18 марта, и Владимир Путин уже успел отдать свой голос.