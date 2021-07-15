Обнаружили тюрьму для животных в Днепропетровске: из квартиры доносится ужасный запах – видео

В одной из многоэтажек Днепра жизнь людей превратилась в сплошной ужас. Дело в том, что жительница одной из квартир превратила свою квартиру в тюрьму для животных. Оттуда постоянно слышится визг, идет ужасный запах и даже вылезают тараканы.

Об этом сообщили 14 июля. Жители дома на Богомаза 188 говорят, что бороться с этим начали еще 6 лет назад, однако все напрасно.

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Балкон помещения, откуда несется запах / Фото "Информатор"

Вонь не дает нормально жить

Люди предполагают, что жительница квартиры не убирает результаты жизнедеятельности десятка своих домашних любимцев. Как следствие, оттуда идет ужасный запах. Из-за этого жители соседних домов даже не могут даже открыть свои окна.

Хочу акцентировать внимание на том, что периодически слышу, как там летают предметы. Думаю, что бросают в животных, потому что после этого раздаются визг или стони котов и собак,

– рассказала жительница этого дома

Пришлось вызвать полицию

Люди боятся, что-то говорить женщине, которая там живет, потому что она ведет себя агрессивно. Также предполагают, что у нее есть криминальное прошлое, однако это никак не подтверждено.

Однако в субботу, 10 июля, пришлось вызвать полицию. Причиной для этого стал так называемый трупный запах, который начал идти из квартиры.



Дверь квартиры с десятками животных / Фото "Информатор"

Когда патрульные приехали, эта женщина не пустила их в дом. Однако они успели увидеть сквозь открытую дверь антисанитарию и множествоо животных.

Сама хозяйка квартиры сказала, что ее соседи могут поплатиться за клевету. Это также было единственное, что она сказала и журналистам.

Жители дома рассказывают об этой квартире: видео "Информатор"