Новые данные опубликовали на сайте Национального агентства по противодействию коррупции. Об изменении материального статуса стало известно 5 ноября.

Интересно Харьковский судья купил элитный кроссовер за миллион: сколько он зарабатывает

Две квартиры

Согласно документу, прокурор стал владельцем апартаментов площадью 74,6 метра квадратных. Стоимость квартиры составляет 1,83 миллиона гривен, в то же время 1,46 миллиона гривен Дмитрий Батлук взял в кредит.

По данным ежегодной декларации, в 2020 году прокурор заработал 380 тысяч гривен и получил еще 241 тысячу гривен пенсии.

К тому же в декларации он указал еще 53 тысячи гривен пенсии, которую получил его отец. В разделе "Недвижимость" указана квартира на 69,8 метра квадратных, которой он владеет вместе с отцом.

Квартира в подарок

Сотрудница Новобаварской прокуратуры в Харькове Елена Исикова стала владелицей квартиры стоимостью 400 тысяч гривен. Это почти 2 годовые зарплаты украинца.

Прокурор задекларировала новые апартаменты как подарок. Квартиру, по данным, подарила Вера Исикова. Женщина и прокурор имеют одинаковое имя, поэтому, вероятно, это ее родственница.