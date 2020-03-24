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      Квартира за тысячу грн и миллионы на благотворительность: декларация экс-министра Бородянского

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      Бывший министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский подал свою отчетную электронную декларацию за 2019 год. Хотя большинство имущества он получил еще до попадания в правительство, будучи медиа-менеджером, состояние экс-министра могут поразить.

      Отчетная декларация Владимира Бородянского доступна на сайте Нацагентства по предупреждению коррупции.

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      Недвижимость Бородянского

      Обычно та часть декларации чиновника, где указана его недвижимость, не слишком интересна, но не в этот раз.

      Владимир Бородянский декларирует три квартиры. Казалось бы, ничего удивительного, если бы их стоимость не отличалась аж на столько: самая дешевая стоила 1 тысячу 231 гривну, а самая дорогая – 12 миллионов760 тысяч.

      Вся недвижимость Бородянского:

      • квартира в Киеве на 65 квадратных метров (с 2001 года) – 1 тысяча 231 гривна;
      • квартира в Киеве на 160 квадратных метров (с 2016 года) – 12 миллионов760 тысяч гривен;
      • квартира в Ирпене на 57 квадратных метров (с 2017 года) – 170 тысяч гривен;
      • 3 земельных участка под Киевом общей площадью 3,4 тысячи квадратов – стоимость 2 из них в сумме составляет 551 тысячу гривен.

      Здесь вопросы вызывают сразу же две маленькие квартиры экс-министра, уж больно они дешевые. Даже если учесть, что наименьшую Бородянский получил еще в 2001 году, то квартира в Киеве за 200 долларов по тогдашнему курсу – настоящая мечта.

      Автомобили и искусство

      В своей декларации Владимир Бородянский также указывает два автомобиля премиум-класса:

      • Land Rover Range Rover Sport 2016 года – стоимость более 2 миллионов 450 тысяч гривен (почти 90 тысяч долларов)
      • BMW 320i GT 2016 года – стоимость более 1 миллиона 360 тысяч долларов (почти 50 тысяч долларов).

      Ну и конечно, каким бы министром культуры был Бородянский, если бы забыл об искусстве. В декларации он указывает картину современного украинского художника Александра Клименко стоимостью 208 тысяч гривен.

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      Деньги

      Как всегда, самая интересная часть декларации. Похоже, Владимир Бородянский деньги наличными почти не держит (только 250 тысяч долларов), а в основном держит сбережения в банках.

      Сбережения Бородянского:

      • более 616 тысяч гривен – наличные и банковские счета;
      • более 1 миллиона долларов – наличные, банковские счета и биржевые инструменты;
      • более 4 миллионов 650 тысяч евро – наличные, банковские счета и биржевые инструменты.

      Кроме того, у Владимира Бородянского есть незначительные кредитные лимиты в банках. В целом банки доверяют ему на 337 тысяч гривен.

      Доходы и расходы Бородянского в 2019 году

      Владимир Бородянский задекларировал в 2019 году зарплату в сумме 188 тысяч гривен, а также дивиденды от компании, зарегистрированной на Кипре, на общую сумму 13 миллионов 562 тысячи гривен.

      В прошлом году экс-министр пожертвовал 1 миллион 972 тысячи гривен на благотворительность в Украине и еще более 18 тысяч евро на лечение в Израиле.

      Общие расходы, кроме благотворительности, Бородянского в 2019 году в Украине составили 227 тысяч гривен, а за границей – 44 тысячи (возможно, иностранной валюты). Эти деньги пошли на оплату различного рода услуг, аренду и покупку имущества и недвижимости.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Деньги Новости Украины Кабинет Министров Украины Новости политики Спорт е-декларирование Министерство культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский
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