В одной из квартир Днепра обнаружили трех мертвых парней, один из которых – несовершеннолетний. По свидетельствам полиции, в квартире обнаружили наркотики.

Соседи сообщили полиции о подозрительном запахе из квартиры, передает Информатор, ссылаясь на собственные источники.

30 июля, прибыв на указанное место, полиция и судмедекперты нашли трех мертвых ребят.

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Ребят нашли в квартире на улице Данилы Галицкого. Два тела лежали на кровати, один – на полу. При поверхностном осмотре полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, но в квартире нашли наркотики. Личность умерших установили, это жители Днепра. Один из ребят был несовершеннолетний – 17 лет, остальным по 18 и 19 лет.

В квартире нашли записку, смысл которой не до конца понятен.

Официальной информации об умерших на сайте Днепровской полиции пока нет.