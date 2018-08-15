Квартирные аферы в Украине: как мошенники "законно" отбирают квартиры

В последнее время все больше киевлян попадает в сети аферистов. С помощью одного фальшивого документа и подговоренного нотариуса у человека легко забрать квартиру.

Под особым прицелом одинокие люди и те, кто надолго уезжает из дома. Наиболее резонансная история приключилась с киевлянином Ростиславом Тихоновом, который поехал воевать на Донбасс, а в это время у него отобрали жилье.

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Квартирой он владел вдвоем с отцом. Пока Тихонов-младший воевал, Тихонова-старшего напоили, что-то укололи и заставили подписать документы о продаже сразу двух двухкомнатных квартир. Вторая принадлежала только отцу.

В прокуратуре Киева говорят, что было упущено время для проведения экспертизы по свежим следам.

Экспертиза, которая была назначена по его почерку, установила, что он осознавал последствия своих действий, но в то же время находился под действием каких-то факторов. То есть его состояние было необычным,

– отметила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Новым владельцем квартир стал Анатолий Остапенко, по документам две квартиры в столице стоили ему лишь 11 тысяч долларов. В 10 раз дешевле рыночной цены. Но и "смешных" денег 61-летний Тихонов не получил. Потому что кроме договоров купли-продажи подписал еще и долговую расписку – на те же 11 тысяч.

Свою часть квартиры Ростиславу удалось отвоевать в судах, потому что ее продано на основании поддельного решения Дарницкого суда. Это сфальсифицированное решение в центре внимания прокуратуры. За жилплощадь отца война длится третий год. Дело уже дошло до Верховного Суда, если тот признает договор купли недействительными, Тихонов отец получит свою половину обратно.

Тем временем фигурант этого дела – Остапенко сам стал "защитником обманутых собственников" и создал организацию "Печерский дозор". Сначала он согласился на интервью с журналистами и рассказывал про свою общественную деятельность. Ответил и на вопрос о квартире Тихонова. Однако, по окончанию получасового интервью, Остапенко стал требовать стереть записи и запретил показывать разговор с ним в эфире.

По его словам, он купил две квартиры за 11 тысяч долларов, имея устную договоренность с Александром Тихоновым, что тот сможет жить в одной из квартир на протяжении 10-15 лет.

Человек, ставший владельцем квартиры Тихонова, фигурирует еще по крайней мере в одном производстве, которое также связано с отчуждением недвижимости. Прокуратурой города Киева было принято решение проверить информацию о наличии данных об этом лице по другим регионам Украины,

– заявила Максимец.

Прошлым летом еще один киевлянин – Александр Цукренко, человек с особыми потребностями, вдруг выяснил, что у его трехкомнатной квартиры на том же Печерске появились новые владельцы. Заменить замки им помешали соседи, это дело сейчас также в суде. С появлением новых собственников появился и Остапенко. Сам Цукренко подал на мошенника две жалобы в прокуратуру за преследование.

Неоднократно Остапенко видели и соседи, которые прожили с Цукренком в одном доме всю жизнь. Злоумышленник назвал журналистам точный метраж, этаж и даже количество окон в квартире. И уверял, что единственная его цель, чтобы квартиру вернули настоящему владельцу, а правоохранители, мол, были более бдительными.

Точку в историях обеих квартир должен поставить суд. Эксперты же советуют всем владельцам квартир время от времени проверять в госреестре вещевых прав на недвижимое имущество, случайно у вашей квартиры не появился ли новый собственник.