Квартиру известного писателя в центре Киева залило кипятком, а потолок упал: фото и видео

В Киеве на улице Рейтарской, 21/13 залило кипятком квартиру известного украинского писателя и кинематографиста Андрея Куркова.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"Прорвало горячую воду на чердаке, заливает кипятком так, что потолок упал! Аварийку вызвали – до сих пор нет. Уже несколько этажей насквозь прошел кипяток", – написал Курков.

Впоследствии, писатель уточнил, что отопление все же удалось перекрыть.

"Отопление перекрыли своими силами. Пришел сантехник. Сказал, что на чердак не полезет – у него "давление". Аварийки пока нет. Диспетчерская ЖЭКа на звонки не отвечает", – покаржився он.



В киевской квартире писателя Андрея Куркова упал потолок



Квартиру Андрея Куркова залило кипятком в центре столицы

Кто такой Андрей Курков? Украинский писатель русского происхождения, журналист, киносценарист. Все ранние произведения Курков написал на русском. Является автором более 20 книг, среди которых как взрослые романы, так и сказки для детей. Курков также является автором более 20 сценариев для художественных и документальных фильмов. Награжден знаком "Золотой писатель Украины" (2012 год).