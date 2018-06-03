Квартиру Вышинского обокрали в Киеве, – РосСМИ
Андрей Доманский, адвокат руководителя информационного агентства "РИА Новости. Украина" Кирилла Вышинского заявил, что квартиру его клиента ограбили в Киеве.
Об этом он сообщил в комментарии российскому ресурсу "РИА Новости".
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"Квартиру обокрали, сейчас ущерб фиксирует полиция", – отметил правозащитник.
По словам жены Вышинского, злоумышленники "обчистили всю квартиру и перевернули все вверх дном, выдернув ящики с корнем".
Источник: 24 Канал
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