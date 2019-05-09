Квасьневский объяснил, почему Зеленскому не стоит ехать в Минск, а не в Москву

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский первые зарубежные визиты после инаугурации должен осуществить в Брюссель, Варшаву, Берлин и Париж. Кроме того, особое внимание Зеленскому стоит обратить на взаимоотношения с Минском.

Было бы хорошо, чтобы один из первых визитов Зеленский совершил в Варшаву, отметил экс-президент Польши Александр Квасьневский, пишет "Укринформ".

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Однако прежде, по словам Квасьневского, Зеленский должен поехать в Брюссель. Для Украины Брюссель является очень важным, ведь показывает проевропейский и проатлантические курс, там есть штаб-квартиры НАТО и ЕС.

Квасьневский также назвал следующие важные столицы для визита Зеленского – Берлин и Париж, поскольку это – нормандский формат. Очередным адресатом Квасьневский назвал Варшаву.

После посещения европейских столиц Зеленский должен отправиться в Вашингтон, который является важным с точки зрения безопасности Украины и взаимоотношений Украина-Россия. Кроме того, необходимым был бы также визит в Минск.

По моему мнению, продолжение близких отношений и игра на различие позиции Лукашенко от Путина имели бы смысл. Беларусь также является соседом Украины, поэтому к контактам с президентом Лукашенко я отнесся бы очень серьезно,

– отметил экс-президент Польши.

Вместе с тем Квасьневский не рекомендует Зеленскому ехать в Москву.

"Нет никаких причин или поощрений, чтобы один из этих первых визитов состоялся в Москву. Честно говоря, это также важно", – пояснил он.

Отметим, Владимир Зеленский уже получал приглашение в Брюссель. Еврокомиссар Йоханнес Хан провел встречу с новоизбранным украинским президентом в Киеве. После разговора он также отметил, что Евросоюз готов поддержать проведение всех реформ будущим главой государства, которые принесут пользу украинцам.

Когда состоится инаугурация Зеленского?​Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.



Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.

