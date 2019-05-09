Квасьневский объяснил, почему Зеленскому не стоит ехать в Минск, а не в Москву
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский первые зарубежные визиты после инаугурации должен осуществить в Брюссель, Варшаву, Берлин и Париж. Кроме того, особое внимание Зеленскому стоит обратить на взаимоотношения с Минском.
Было бы хорошо, чтобы один из первых визитов Зеленский совершил в Варшаву, отметил экс-президент Польши Александр Квасьневский, пишет "Укринформ".
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Однако прежде, по словам Квасьневского, Зеленский должен поехать в Брюссель. Для Украины Брюссель является очень важным, ведь показывает проевропейский и проатлантические курс, там есть штаб-квартиры НАТО и ЕС.
Квасьневский также назвал следующие важные столицы для визита Зеленского – Берлин и Париж, поскольку это – нормандский формат. Очередным адресатом Квасьневский назвал Варшаву.
После посещения европейских столиц Зеленский должен отправиться в Вашингтон, который является важным с точки зрения безопасности Украины и взаимоотношений Украина-Россия. Кроме того, необходимым был бы также визит в Минск.
По моему мнению, продолжение близких отношений и игра на различие позиции Лукашенко от Путина имели бы смысл. Беларусь также является соседом Украины, поэтому к контактам с президентом Лукашенко я отнесся бы очень серьезно,
– отметил экс-президент Польши.
Вместе с тем Квасьневский не рекомендует Зеленскому ехать в Москву.
"Нет никаких причин или поощрений, чтобы один из этих первых визитов состоялся в Москву. Честно говоря, это также важно", – пояснил он.
Отметим, Владимир Зеленский уже получал приглашение в Брюссель. Еврокомиссар Йоханнес Хан провел встречу с новоизбранным украинским президентом в Киеве. После разговора он также отметил, что Евросоюз готов поддержать проведение всех реформ будущим главой государства, которые принесут пользу украинцам.
Когда состоится инаугурация Зеленского?Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней от официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня.
Сам Зеленский хочет, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако окончательную дату могут определить на заседании Верховной Рады 14 мая.