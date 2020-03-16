"Квентин Карантино": киевляне с юмором оценили инициативу Кличко по более жесткому карантину

В Киеве с 17 марта усиливают карантинные мероприятия. Мэру Киева Виталию Кличко из-за такой инициативы подарили футболку с его фото и каламбурной надписью Quentin Кarantino.

Скаламбурили слово "карантин" с именем известного режиссера Квентина Тарантино. Вероятно, инициативу Кличко оценили как гениально срежиссированную.

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Кличко такой подарок понравился, как отметил он в своем телеграмме: "Творческие люди уже сориентировались".

Карантин в Киеве с 17 марта: коротко

С 17 марта максимально ограничивают передвижение людей между Киевом и другими городами. Не будут работать заведения общественного питания, бары и кафе. Они смогут принимать онлайн-заказы и развозить еду.

В Киеве закроют спортивные залы и бассейны, развлекательные центры.

Будут работать с 17 марта, несмотря на карантин:

Продуктовые магазины;

Аптеки;

АЗС;

Банки и банкоматы.

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