Квентину Тарантино 55: ТОП-10 малоизвестных фактов про известного режиссера

Режиссера Квентина Тарантино, как и его фильмы, нельзя назвать типичным для Голливуда. Поэтому немало фактов из его биографии можно назвать "странными". 27 марта, когда Тарантино исполняется 55 лет, вспомним 10 интересных и малоизвестных деталей из биографии режиссера.

Факт №1 . У Квентина было 2 фамилии

Мать Квентина Конни МакХью вышла замуж в 15 лет за музыканта Тони Тарантино. Однако, брак был неудачным. О беременности Конни узнала уже после развода. Уже в 16 лет она родила мальчика. Через несколько лет женщина снова вышла замуж – за музыканта Курта Заступила. Он усыновил Квентина и дал ему свою фамилию.

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Только закончив школу, Квентин снова вернул себе фамилию биологического отца Тарантино, ведь считал ее более созвучной для кинокарьеры.

Квентин в детстве

Факт №2. Тарантино не окончил среднюю школу

Собственно, школу Тарантино так и не окончил. Он учился в частной христианской школе, и уроки Квентину не слишком нравились, поэтому он часто прогуливал. В результате, в 15 лет, с вынужденного согласия матери, он покинул школу, но пообещал, что найдет работу.

Факт №3. Жестокие фильмы смотрел с самого детства

Мать Квентина много работала, поэтому парня "воспитывал" телевизор. Кроме того, он с матерью часто ходили в кино – это было их любимый отдых. Уже в 5 лет он посмотрел фильмы "Познание плоти" и "Освобождение", сейчас эти ленты показывают с возрастным ограничением 16+ лет. Любимым фильмом маленького Квентина был "Эббот и Костелло встречают Франкенштейна" (комедийный фильм ужасов).

Любимый фильм Тарантино в детстве

Факт №4. Первая работа связана с порно

Немало известных голливудских актеров начинали свою карьеру с порно. Правда, они играли одну из ролей. Тарантино в фильмах для взрослых не снимался, а работал билетером в кинозале, где показывали порно. Это была его первая работа. Позже он признался, что в этой работе не было ничего хорошего.

Большинство подростков думают, что это классно – работать в порнокинотеатре. Но мне не нравились порнофильмы. Мне нравилось настоящее кино, а не это – противное и дешевое,

– признался Квентин.

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Факт №5. Тарантино солгал в резюме

До сих пор некоторые источники пишут, что первые роли Тарантино сыграл в фильмах "Рассвет мертвецов" и "Король Лир". Однако, эта информация не соответствует действительности. Квентин действительно вписал обе ленты в своем резюме, чтобы компенсировать недостаток опыта.

Факт № 6. У Тарантино земмифобия

Квентин Тарантино имеет одну фобию – он боится крыс и кротов (земмифобия).

Факт №7. Режиссер терпеть не может спорт

Тарантино неоднократно заявлял, что не любит спорт, а смотреть спортивные матчи по телевизору – "настоящая пытка". А если и ходит на игру на стадион, то только ради "пива и компании".

"У меня есть теория, что никто на самом деле не любит спорт. Мужчины просто считают, что должны его любить, и притворяются. Что касается меня, то я не шляюсь по бильярдным, не играю в покер и не хожу на спортивные матчи... Чего я не понимаю, так это того, что среднестатистический американец не может высидеть в кино три часа, но при этом спокойно может смотреть четыре часа идиотский футбольный матч", – говорит именитый режиссер.

Факт № 8. Никогда не был женат

Квентин Тарантино никогда не был женат и не имеет детей. У него было несколько серьезных романов, в частности, с актрисой Мирой Сорвино и режиссером Софией Коппола.

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В интервью журналу GQ он признался, что пожертвовал семейным счастьем ради кино. Уже 30 июня 2017 стало известно, что Тарантино обручился с израильской певицей Даниэлой Пик, которая моложе его на 21 год. Однако, свадьбу пока не сыграли.

Квентин Тарантино и Даниэла Пик

Факт №9. Тяга к фут-фетишу

В одном из интервью Квентин признался, что склонен к фут-фетишу (сексуальное влечение к стопам ног). Об этом можно догадаться из многих сцен его фильмов. Например, сцена "золушка" из "Бесславных ублюдков", где герой Вальца очень тщательно рассматривает ступню Бриджет и туфельку, которая побывала в перестрелке в кабаке. Подобные кадры постоянно появляются в работах Тарантино.

Факт №10. Тарантино придумал свои рекламные продукты

Во многих фильмах сейчас применяют продакт-плейсмент (скрытая реклама, когда актеры используют продукцию определенных брендов). Однако, такой способ заработка Тарантино совсем не нравится.

Поэтому в своих лентах режиссер вводил собственные продукты. К примеру, сеть фастфуда "Big Kahuna Burgers", которая впервые засветилась в "Бешеных псах". Позже этот логотип появился в "Криминальном чтиве", "Четырех комнатах" и "Доказательстве смерти". Также можно заметить, что многие его герои курят сигареты придуманной режиссером марки "Red Apple".

Сигареты марки Red Apple