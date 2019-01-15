Квиддич в реальном мире: как фанаты адаптировали легендарную игру из вселенной "Гарри Поттера"
В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – мать "Поттерианы" Джоан Роулинг создала фантастическую вселенную магии и колдовства, а квиддич навсегда заполонил умы самых ярых фанатов. Некоторые даже попытались воссоздать игру, прыгнув с парашютом, но это не совсем практично. Однако нашлись и те, кто смог почти полностью адаптировать игру для обычных людей.
Также в выпуске:
Хит-парад футболистов-певцов.
Источник: 24 канал
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