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      Квиддич в реальном мире: как фанаты адаптировали легендарную игру из вселенной "Гарри Поттера"

      Спорт навыворот 31 Читати новину українською

      В свежем выпуске программы "Спорт навыворот" – мать "Поттерианы" Джоан Роулинг создала фантастическую вселенную магии и колдовства, а квиддич навсегда заполонил умы самых ярых фанатов. Некоторые даже попытались воссоздать игру, прыгнув с парашютом, но это не совсем практично. Однако нашлись и те, кто смог почти полностью адаптировать игру для обычных людей.

      Также в выпуске:

      Хит-парад футболистов-певцов.

      Теги: Футбол Гарри Поттер Спорт навыворот
      Источник: 24 канал
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