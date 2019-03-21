Kyiv not Kiev: аэропорты Стамбула и Бухареста поменяли написание столицы Украины

Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

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Одни из ведущих воздушных ворот мира – аэропорт Стамбула имени Ататюрка – присоединился к проекту #CorrectUA. А в международном аэропорту Бухареста имени Генри Коанда тоже начали корректно указывать названия других украинских городов.