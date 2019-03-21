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      Kyiv not Kiev: аэропорты Стамбула и Бухареста поменяли написание столицы Украины

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      Аэропорты Стамбула и Бухареста поменяли написание столицы Украины
      Аэропорты Стамбула и Бухареста поменяли написание столицы Украины / www.bxlbondyblog.be

      Аэропорты Стамбула и Бухареста прислушались к требованиям Министерства внешних дел Украины и изменили название украинской столицы на своих информационных табло. Теперь туристы, которые путешествуют в или из Киева, будут читать правильную транслитерацию.

      Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.

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      Одни из ведущих воздушных ворот мира – аэропорт Стамбула имени Ататюрка – присоединился к проекту #CorrectUA. А в международном аэропорту Бухареста имени Генри Коанда тоже начали корректно указывать названия других украинских городов.

      Почему это важно

      На 28 году независимости Украины название нашей столицы до сих пор переводят с русского. Поэтому из-за неправильной транслитерации люди из Лондона, Пекина или Стамбула летят не в Київ, а в Киев. По этой причине в октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.

      КТО ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ #CorrectUA
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      blog_ava
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      Теги: Новости Киева Новости Украины Скандал авиация
      Источник: 24 Канал
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