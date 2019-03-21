Kyiv not Kiev: аэропорты Стамбула и Бухареста поменяли написание столицы Украины
Аэропорты Стамбула и Бухареста прислушались к требованиям Министерства внешних дел Украины и изменили название украинской столицы на своих информационных табло. Теперь туристы, которые путешествуют в или из Киева, будут читать правильную транслитерацию.
Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины на своей странице в Facebook.
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Одни из ведущих воздушных ворот мира – аэропорт Стамбула имени Ататюрка – присоединился к проекту #CorrectUA. А в международном аэропорту Бухареста имени Генри Коанда тоже начали корректно указывать названия других украинских городов.
Почему это важно
На 28 году независимости Украины название нашей столицы до сих пор переводят с русского. Поэтому из-за неправильной транслитерации люди из Лондона, Пекина или Стамбула летят не в Київ, а в Киев. По этой причине в октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будет обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.