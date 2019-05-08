Kyiv not Kiev: еще два аэропорта начали использовать правильную транслитерацию

Международные аэропорты Черногории и Австрии поддержали кампанию #KyivNotKiev. Отныне на табло аэропортов Тивата и Вены пассажиры могут увидеть правильную транслитерацию столице Украины.

К слову, Венский аэропорт еще в 2016 году начал правильно писать название Одессы, Днепра, Львова и Харькова. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

Читайте также: #Kyivnotkiev: уже 26 аэропортов мира начали правильно писать названия украинских городов

И хотя Тиват новичок среди мировых аэропортов, в посольстве Украины в Черногории заявили, что этот шаг предполагает содружество между странами.

Первыми правильно писать названия украинских городов начали в Польше, затем – в Британии. Недавно к ним присоединились и аэропорты стран Балтии, а также Турции, Венгрии и Грузии. Все это благодаря информационной кампании #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.

Почему это важно?На 28 году независимости название столицы Украины до сих пор переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.