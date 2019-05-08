22:08
8 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: НАТО уже в России. Ответка Дудю от "Россия 24"
      Вєсті Кремля
      22:58, 7 мая
      Вести.UA: Судьба Луценко в команде Зеленского. Почему Шуфрич поехал в Крым
      Вєсті.UA
      19:27, 7 мая
      Страсти вокруг скандальных ТЭЦ Дубневичей: новые детали от журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить все: Татуировки для всех
      Згадати все
      22:40, 3 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИГОРЬ КОЛОМОЙСКИЙ

      Kyiv not Kiev: еще два аэропорта начали использовать правильную транслитерацию

      40 Читати новину українською
      #KyivNOTKiev
      #KyivNOTKiev / www.kyivpost.com

      Международные аэропорты Черногории и Австрии поддержали кампанию #KyivNotKiev. Отныне на табло аэропортов Тивата и Вены пассажиры могут увидеть правильную транслитерацию столице Украины.

      К слову, Венский аэропорт еще в 2016 году начал правильно писать название Одессы, Днепра, Львова и Харькова. Об этом сообщил посол Украины в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook.

      Читайте также: #Kyivnotkiev: уже 26 аэропортов мира начали правильно писать названия украинских городов

      И хотя Тиват новичок среди мировых аэропортов, в посольстве Украины в Черногории заявили, что этот шаг предполагает содружество между странами.

      Первыми правильно писать названия украинских городов начали в Польше, затем – в Британии. Недавно к ним присоединились и аэропорты стран Балтии, а также Турции, Венгрии и Грузии. Все это благодаря информационной кампании #KyivNotKiev, #LvivNotLvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.

      Почему это важно?На 28 году независимости название столицы Украины до сих пор переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

      blog_ava
      Главные мифы и правда о Второй мировой войне
      сегодня
      8094
      Теги: Новости Украины Новости Киева авиация Скандал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      сегодня , 22:06 Главные новости 8 мая: Вакарчук идет на выборы и незаконные паспорта РФ на Донбассе
      Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      сегодня , 22:01 Підкилимні ігри в Раді: як через токсичного міністра Реву "б'ють" по Гройсману
      Наталя Ромашова 40
      Советник Путина и "еврейский заговор"
      сегодня , 21:30 Советник Путина и "еврейский заговор"
      Іван Яковина 126
      Почему Кремль возвращает тезис об "одном народе", – объяснение замминистра
      сегодня , 21:02 Почему Кремль возвращает тезис об "одном народе", – объяснение замминистра
      Євгенія Мазур 208
      Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      сегодня , 19:30 Два эталоны роскоши: тест-драйв Rolls-Royce Cullinan и Phantom EWB
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      Как развивались ночные события в Святошино
       7 сентября 2016 , 10:31 1
      Прогноз погоды на 26 февраля: отрывистый ветер и мокрый снег ворвутся в Украину
       26 февраля , 09:40
      Хавбек Ливерпуля избежал серьезной травмы в матче Лиги чемпионов
       4 октября 2018 , 13:32
      Лунин – часть новой экономической политики Реала: успех или провал украинца?
       2 января , 18:27
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук