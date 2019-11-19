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      Kyiv not Kiev: гезета The New York Times будет писать название украинской столицы правильно

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      Иллюстративное фото

      Американское издание The New York Times официально изменило написание столицы Украины на английском с Kiev на Kyiv.

      Об этом сообщил Посольство Украины в США.

      К теме: BBC писать название украинской столицы правильно

      Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv,
      – говорится в сообщении.

      Посольство Украины в США еще летом обратилось в Совет Соединенных Штатов по географическим названиям по вопросу корректного написания названия Киева. В конце Рада приняла решение изменить официальное название столицы Украины в международной базе на правильную.

      В Посольстве отметили, что по примеру популярной газеты последовали и другие американские издания, таким образом они приждналися к международной акции #KyivNotKiev, утвердив на своих страницах обновленную название.

      Среди них:

      • Associated Press;
      • The Washington Post;
      • The Wall Street Journal;
      • и теперь The New York Times.

      Ранее в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки начали официально использовать правильное название Киева.

      Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?На 28 году независимости Украины до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерувалы. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского Союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Журналисты Украинский язык Новости США Новости Украины Новости политики
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