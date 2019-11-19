Kyiv not Kiev: гезета The New York Times будет писать название украинской столицы правильно

Американское издание The New York Times официально изменило написание столицы Украины на английском с Kiev на Kyiv.

Об этом сообщил Посольство Украины в США.

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Кажется, этого ждали все! Американское издание The New York Times официально перешло на корректное название украинской столицы, заменив Kiev на Kyiv,

– говорится в сообщении.

Посольство Украины в США еще летом обратилось в Совет Соединенных Штатов по географическим названиям по вопросу корректного написания названия Киева. В конце Рада приняла решение изменить официальное название столицы Украины в международной базе на правильную.

В Посольстве отметили, что по примеру популярной газеты последовали и другие американские издания, таким образом они приждналися к международной акции #KyivNotKiev, утвердив на своих страницах обновленную название.

Среди них:

Associated Press;

The Washington Post;

The Wall Street Journal;

и теперь The New York Times.

Ранее в библиотеке Конгресса Соединенных Штатов Америки начали официально использовать правильное название Киева.

Почему важно писать Kyiv, а не Kiev?На 28 году независимости Украины до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерувалы. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилась в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского Союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.