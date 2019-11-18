Kyiv not Kiev: один из лучших аэропортов мира будет правильно писать название столицы
Международный аэропорт "Хамад" в Катаре изменил транслитерацию названия украинской столицы. Отныне на официальном сайте аэропорта будут писать правильное англоязычное название – Kyiv – вместо обрусевшего Kiev.
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Катаре на своей странице в фейсбук.
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Отметим, что в октябре 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA, в рамках которой будут обращать внимание иностранных СМИ на правильную транслитерацию украинской столицы.
Аэропорт в Катаре начал писать название украинской столицы правильно
По результатам исследования компании AirHelp, международный аэропорт "Хамад" в Дохе является лучшим в мире. Рейтинг базируется на следующих критериях: своевременная производительность, качество обслуживания и оценка обработки жалоб клиентов.
Почему важно писать Kyiv, а не KievНа 28 году независимости в Украине до сих пор приходится бороться за то, чтобы название ее столицы правильно транслитерировали. Ведь часто название города переводят с русского. Неправильное название столицы Kiev закрепилось в мире, как наследие Российской империи, а затем и Советского союза. Сейчас украинцы активно борются за то, чтобы нашу столицу по всему миру называли правильно – Kyiv.
Ранее написание украинской столицы с неправильной версии на корректную сменила британская телерадиокорпорация BBC. Правда, некоторое время, чтобы приучить к нововведению своих читателей, в публикациях упоминали и предыдущую версию транслитерации.
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