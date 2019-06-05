Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта

Сервисом Kyiv PASS пока нельзя воспользоваться, ведь сейчас его совершенствуют. 24 канал узнал, когда и как будет действовать обновленная туристическая карта Kyiv PASS и чем будет отличаться от предыдущей версии.

Управление туризма и промоций КГГА в ответ на запрос 24 канала объяснило: сейчас идет реорганизация процесса обновления функций карточки Kyiv PASS. Этот проект будет коммерческим.

Читайте также: Билет в музей за 25 евро: испанец возмутился сервисом Kyiv Pass

Обновленные карты Kyiv PASS должны стать доступны для туристов до конца 2019 года.

Что такое туристическая карта Kyiv PASS

Это смарт-карта для туристов и сервис, разработанный в 2017 году. Тогда каждый KyivPass имел QR-код для активизации выбранной услуги. Были трех видов: синяя на 24 часа, зеленая – на 48, оранжевая смарт-карта – на 72. Сначала стоили от 15 до 35 евро. Среди сервисов: две обзорные экскурсии, 20 визитов в музеи Киева, разовый поход в киевский зоопарк, восемь походов в художественные галереи, два визита в ночные клубы столицы, три поездки в метрополитене и система скидок, которая предоставляется ресторанами, магазинами, туристическими операторами, которые входят в список смарт-карты. В апреле 2019 года разработчики запустили реорганизации сервиса.

В отличие от предыдущей, новая карточка Kyiv PASS будет иметь:

- обновленный дизайн;

- включать в себя обновленный перечень локаций (наиболее привлекательные туристические локации Киева)

- обновленные локации и систему скидок в ресторанах, магазинах, развлекательных заведениях;

- электронный транспортный билет. В отличие от предыдущей давать туристам возможность проезда, кроме метро, ​​в наземном транспорте (по принципу работы карточки Kyiv Smart Card) и будет предоставлять большее количество поездок (планируется ввести до конца текущего года).

С помощью карты можно будет получить:

- входные билеты в музеи Киева;

- входные билеты в Киевский зоопарк и Киевский речной порт;

- входные билеты в художественные галереи Киева;

- систему скидок, которая предоставляется партнерами: заведениями общественного питания, магазинами, сувенирными лавками, туристическими операторами, развлекательными заведениями Киева и др.

В КГГА отметили, что в соответствии с Городской целевой программой по развитию туризма в Киеве на 2019-2021 годы финансирование проекта Kyiv PASS не предусмотрено.

Информация о стоимости и местах продажи карточки будет обнародована после введения в действие обновленных карт на официальном сайте kyivpass.com.

Читайте также: Во Львове ввели туристические карточки: что это такое и как работает