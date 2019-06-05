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      Kyiv PASS: когда и как будет действовать туристическая карта

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      Kyiv PASS - что это, когда и как будет работать ID-карта туриста в Киеве
      "Старый" вид карточки Kyiv PASS / zruchno.travel

      Сервисом Kyiv PASS пока нельзя воспользоваться, ведь сейчас его совершенствуют. 24 канал узнал, когда и как будет действовать обновленная туристическая карта Kyiv PASS и чем будет отличаться от предыдущей версии.

      Управление туризма и промоций КГГА в ответ на запрос 24 канала объяснило: сейчас идет реорганизация процесса обновления функций карточки Kyiv PASS. Этот проект будет коммерческим.

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      Обновленные карты Kyiv PASS должны стать доступны для туристов до конца 2019 года.

      Что такое туристическая карта Kyiv PASS
      Это смарт-карта для туристов и сервис, разработанный в 2017 году. Тогда каждый KyivPass имел QR-код для активизации выбранной услуги. Были трех видов: синяя на 24 часа, зеленая – на 48, оранжевая смарт-карта – на 72. Сначала стоили от 15 до 35 евро. Среди сервисов: две обзорные экскурсии, 20 визитов в музеи Киева, разовый поход в киевский зоопарк, восемь походов в художественные галереи, два визита в ночные клубы столицы, три поездки в метрополитене и система скидок, которая предоставляется ресторанами, магазинами, туристическими операторами, которые входят в список смарт-карты. В апреле 2019 года разработчики запустили реорганизации сервиса.

      В отличие от предыдущей, новая карточка Kyiv PASS будет иметь:

      - обновленный дизайн;
      - включать в себя обновленный перечень локаций (наиболее привлекательные туристические локации Киева)
      - обновленные локации и систему скидок в ресторанах, магазинах, развлекательных заведениях;
      - электронный транспортный билет. В отличие от предыдущей давать туристам возможность проезда, кроме метро, ​​в наземном транспорте (по принципу работы карточки Kyiv Smart Card) и будет предоставлять большее количество поездок (планируется ввести до конца текущего года).

      С помощью карты можно будет получить:

      - входные билеты в музеи Киева;
      - входные билеты в Киевский зоопарк и Киевский речной порт;
      - входные билеты в художественные галереи Киева;
      - систему скидок, которая предоставляется партнерами: заведениями общественного питания, магазинами, сувенирными лавками, туристическими операторами, развлекательными заведениями Киева и др.

      В КГГА отметили, что в соответствии с Городской целевой программой по развитию туризма в Киеве на 2019-2021 годы финансирование проекта Kyiv PASS не предусмотрено.

      Информация о стоимости и местах продажи карточки будет обнародована после введения в действие обновленных карт на официальном сайте kyivpass.com.

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      Автор: Янина Ткачук
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации КГГА Путешествия Новости Киева
      Источник: 24 канал
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