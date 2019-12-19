Kyiv Post: команда Порошенко платила миллионы за джинсу и координировала блоггеров в Facebook

Журналисты утверждают, что нашли документы, подтверждающие, что члены команды Петра Порошенко размещали заказные материалы в украинских СМИ, а также координировали блоггеров в соцсетях.

Документы, которые нашли журналисты, содержат неофициальный медиаплан администрации и касаются 2015-2016 годов. В содержании документов есть подтверждение, что президентская команда заказывала в СМИ джинсу.

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По словам источника Kyiv Post, документы были найдены в кабинете главы отдела связей департамента информационной политики при Порошенко – Владимира Горковенко. Сам Горковенко заявил, что никаких документов он не забывал и не занимался размещением джинсы в украинских СМИ. Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко не дал ответа на обращение издания.

Согласно этим материалам, в сентябре 2015 года в газете "Аргументы и Факты" должны были разместить статью политолога Александра Соколова "Как потерять Украину?" и за это получить 2 100 долларов.

В редакции "АиФ" откровенно сказали, что материал был, скорее всего, заказным.

Одна из таблиц перечисляет шесть газет, должны были получить деньги за размещение материалов:

"Сельские вести";

"Комсомольская правда";

"Украина молодая";

"Газета по-украински";

"Комментарии";

"Факты и комментарии";

"Сегодня".

В найденных документах также указано, что 874 тысячи долларов наличными быть выплачены семи радиостанциям за размещение информационных сообщений во время местных выборов 2015 года. Отметим, что на обычную рекламу на этих радиостанциях было предусмотрено 277 тысяч долларов. Из этой суммы на банковские счета должны быть перечислены – 48 тысяч, а остальные – для выплаты наличными.

Представитель "Хит ФМ" подтвердил, что информационные сообщения в выпусках не помечаются как реклама, и обычно подаются в пакете с обычной рекламой.

Документы, которые, по данным Kyiv Post, были найдены в кабинете Горковенко:

В одном из документов была подробная информация о кампании, которая должна была сопровождать назначение Виталия Ковальчука представителем президента в Кабмине в мае 2016 года. По плану, должны были сначала "слить" информацию о назначении через лояльных политологов – Владимира Фесенко, Вадима Карасева и Андрея Золотарева, которые должны положительно прокомментировать Ковальчука.

В документе были прописаны главные тезисы для таких комментариев, где Виталия Ковальчука освещали как реформатора, который усилит работу правительства. Все три политолога действительно положительно прокомментировали Ковальчука.

Фесенко подтвердил, что работал с администрацией экс-президента, но условия не назвал. Золотарев сказал, что сотрудничал редко и не за деньги, а за дружеские отношения с Ковальчуком. Карасев опроверг, что сотрудничал с администрацией Порошенко, но его комментарии появлялись в материалах "РБК" и "Интерфакса" в мае 2016 года и тезисы совпадали с теми, что были в документах из администрации.



Материал "РБК-Украина". Золотарев о Ковальчуке / Скрин



Материал "Интерфакс-Украина" Золотарев о Ковальчуке / Скрин



Материал "РБК – Украина". Вадим Карасев о Ковальчука / Скрин

Команда Порошенко в 2015 году платила за предвыборную кампанию партии "Наш Край", которую тогда называли – "проектом Банковой". В одном из документов указано, что команда Порошенко потратила более 70 миллионов гривен на предвыборную рекламу партии "Наш Край" на основных телеканалах.

Среди документов была стратегия взаимодействия с социальными сетями от Postmen, которая рекомендовала привлекать блогеров. Эта компания по состоянию на начало 2019 года продолжала обслуживать партию Порошенко. Политконсультант Екатерина Коваль рассказала, что в составе небольшой команды несколько лет координировала работу десятков блоггеров, которые поддерживали Порошенко в соцсетях.

Команда искала перспективных людей, писала для них тезисы, а те поддерживали Порошенко и атаковали его критиков. По словам Коваль, около 20 самых популярных блоггеров получали плату за свои услуги в размере около 1500 долларов в месяц.

Среди блоггеров в Facebook были: Серж Марко (Александр Карпюк) и Мартин Брест (Олег Болдырев), но они отрицают, что получали деньги за свою поддержку президента Порошенко в соцсетях.

Что об этом думает сам Владимир Горковенко?

Владимир Горковенко прокомментировал публикацию Kyiv Post журналистам 24 канала и отметил, что это "прекрасный" фейк.

Kyiv Post такое впечатление, что реально делает джинсу. Низкопробную, примитивную, смешную. Они в данный момент опубликовали фейк... Есть несколько нюансов. Где моя подпись под этим документом. Ее нет. Ни один суд и ни один адекватный человек не назовет это документом. Бумажки – возможно,

– добавил Горковенко.

Глава отдела связей департамента информационной политики при Порошенко добавил, что он ни одну бумажку, ни один документ не пишет на русском языке.

Еще нюанс. На каком-то там документе я увидел отметку, написанную от руки. Я могу сдать почерк на экспертизу, и она покажет, что это не моя каллиграфия. Я так не пишу. Кирилл Тимошенко мог вытащить из моего кабинета, где я сижу, не какие-то фейковые документы, а например портрет Януковича, за шкафом там спрятан. Это более реальная информация, чем то, что они выбросили,

– заметил Горковенко.

Реакция Офиса Президента

Заместитель председателя Офиса Президента Кирилл Тимошенко отметил, что узнал о расследовании Kyiv Post после обращения "Детектора медиа" за комментарием.

"Благодаря вам, во-первых, я вспомнил, кто такой господин Горковенко. А во-вторых, прочитал интересное расследование в издании Kyiv Post. Единственное, что могу сказать, – это посоветовать господину Горковенко не пытаться пиариться за счет сотрудников Офиса Президента и фамилий, которые он упоминает в своей прямой речи. Если у него есть вопросы по расследованию, то пусть он разбирается с Kyiv Post. Меня или Офис президента, или партию приклеивать к расследованиям относительно фигурантов из старой власти не надо", – сказал господин Тимошенко.