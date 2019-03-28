Kyiv вместо Kiev: аэропорт Тель-Авива начал правильно писать название украинской столицы

В международном аэропорту Тель-Авива "Бен-Гурион" изменили написание названия украинской столицы. Теперь вместо применяемого ранее Kiev будут писать Kyiv.

Таким образом израильский аэропорт заменил российскую транслитерацию названия украинской столицы на вариант соответствующий национальному стандарту Украины. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле.

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Израиль присоединился к кампании МИД Украины #CorrectUA. Отныне Международный аэропорт "Бен-Гурион" в Тель-Авив начал использование единого корректного названия украинской столицы – Kyiv,

– говорится в сообщении.

Ізраїль долучився до кампанії @MFA_Ukraine #CorrectUA.

Відтепер Міжнародний аеропорт Бен-Гуріон в м.Тель-Авів розпочав використання єдиної коректної назви української столиці - #Kyiv. Дякуємо адміністрації аеропорту за співпрацю та чітку позицію!#KyivNotKiev@correctua pic.twitter.com/6TB4QTlR01 — Ukr Emb in Israel (@UKRinIsrael) 28 марта 2019 г.

Отметим, что до этого крупнейший аэродром Канады, аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто, тоже изменил транслитерацию украинских городов соответствии с национальным стандартом Украины. Правильное написание украинской столицы уже используют на всех табло прилета и вылета в аэропорту Торонто.

Почему важно писать Kyiv вместо Kiev?​Украина является независимой уже 28 лет, однако до сих пор название нашей столицы Киева переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

Еще аэропорты начали писать Kyiv вместо Kiev?