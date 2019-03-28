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      Kyiv вместо Kiev начал писать аэропорт Торонто

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      Название Киева в правильной транслитерации Kyiv теперь пишет и аэропорт Торонто
      Название Киева в правильной транслитерации Kyiv теперь пишет и аэропорт Торонто / YouTube

      Аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто начал писать название украинской столицы Kyiv вместо русской транслитерации Kiev. Транслитерацию украинских городов латиницей аэропорт сделал в соответствии с национальным стандартом Украины.

      Новое правописание уже используют на всех табло прилета и отлета в аэропорту Торонто.

      Читайте также: Не Kiev: издание The Guardian будет писать в своих текстах Kyiv​

      К слову, аэропорт имени Лестера Пирсона в Торонто является крупнейшим в Канаде. В прошлом году он обслужил почти 50 миллионов пассажиров. Таким образом, аэропорт стал 30-ым по загруженности в мире. Это также единственный аэродром в Канаде, в который можно прибыть из Украины без пересадок.

      Какие еще аэропорты начали писать Kyiv вместо Kiev?

      • Одними из первых транслитерацию Киева изменили аэропорты Польши.
      • Правильного написания Киева придерживаются в Греции, Дании и на Кипре.
      • В международных аэропортах Тбилиси и Батуми также изменили правописание Киева, Львова и Одессы в латинской транскрипции. Теперь на табло в этих аэропортах написано Kyiv вместо Kiev, Lviv вместо Lvov и Odesa вместо Odessa.
      • Название Kiev на Kyiv изменили на своих информационных табло также аэропорты Стамбула и Бухареста.
      • Правильное англоязычное название Киева теперь пишут и в Лондонском аэропорту Лутон.

      При этом писать Kyiv вместо Kiev отказались "Международные Авиалинии Украины". Свой отказ там объяснили тем, что официальная транслитерация Международной ассоциации воздушного транспорта IATA предусматривает именно вариант Kiev.

      Почему важно писать Kyiv вместо Kiev?
      Украина является независимой уже 28 лет, однако и до сих пор название нашей столицы Киева переводят на английский с русского. Именно поэтому осенью 2018 года в Министерстве иностранных дел начали кампанию #CorrectUA. Она должна популяризировать написание латинскими буквами названий украинских городов – #KyivNotKiev, #KharkivNotKharkov, #LvivNotLvov, #OdesaNotOdessa. После этого аэропорты мира поэтапно на своих табло начали исправлять правописание украинских городов.

      blog_ava
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      Теги: языковый вопрос авиация Канада Новости Киева
      Источник: 24 канал
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