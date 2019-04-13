#Kyivnotkiev: уже 26 аэропортов мира начали правильно писать названия украинских городов
Kyiv – вместо Kiev, Lviv – вместо Lvov. Корректные названия украинских городов начали использовать уже 26 аэропортов мира, присоединился и международный аэропорт "Бергамо" в Милане.
Это, к слову, один из крупнейших аэропортов в Италии, который ежегодно обслуживает примерно 12 миллионов путешественников.
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Первыми правильно писать названия украинских городов начали в Польше, затем – в Великобритании. Недавно к ним присоединились и аэропорты стран Балтии, а также Турции, Венгрии и Грузии. Все это благодаря информационной кампании #Kyivnotkiev, #Lvivnotlvov, которую в прошлом году начало украинское Министерство иностранных дел.
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