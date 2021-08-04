Новые детали рассказали 3 августа вечером. Киллера до сих пор разыскивает полиция.
К теме На Малиновского в Одессе киллер убил азербайджанца: что о нем известно
Стреляли в плечо
- Известно, что азербайджанца Лачина Мамедова ранили несколько раз в плечо.
- От многочисленных огнестрельных ранений он упал на месте.
- Злоумышленник стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5.
- Убитому было около 30 лет, и у него осталось двое детей.
В Одессе убили азербайджанца Лачина Мамедова / Фото из телеграма 8NEWS
Известно, что убийство было заказным из-за конфликта с преступной группой / Фото из телеграма 8NEWS
Киллер скрылся с места преступления на Mercedes с еврономерами / Фото из телеграма 8NEWS
Киллер стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5 / Фото из телеграма 8NEWS
Что известно об убийстве Лачина Мамедова
- 4 августа на Малиновского в Одессе неизвестный убил мужчину.
- Пострадавшего отвезли в больницу, но там он умер.
- Злоумышленник сразу скрылся с места происшествия на Mercedes. Однако до этого еще успел "засветится" на камерах.
- Впоследствии сообщили, что все причастные – азербайджанцы. К тому же убийство было заказным.
- В преступлении подозревают членов криминальной группировки Садика Мирзоева. Оказалось, что ранее потерпевший подавал на них в полицию за домогательства.