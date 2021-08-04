Новые детали рассказали 3 августа вечером. Киллера до сих пор разыскивает полиция.

К теме На Малиновского в Одессе киллер убил азербайджанца: что о нем известно

Стреляли в плечо

  • Известно, что азербайджанца Лачина Мамедова ранили несколько раз в плечо.
  • От многочисленных огнестрельных ранений он упал на месте.
  • Злоумышленник стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5.
  • Убитому было около 30 лет, и у него осталось двое детей.

Кілер вбив Мамедова Замовне вбивство Азербайджанець Одеса 3 серпня 2021
В Одессе убили азербайджанца Лачина Мамедова / Фото из телеграма 8NEWS

Застрелили Лачіна Мамедова Азербайджанець Кілер Одеса 3 серпня 2021
Известно, что убийство было заказным из-за конфликта с преступной группой / Фото из телеграма 8NEWS

Кілер вбив Лачіна Мамедова Одеса Замовне вбивство 3 серпня 2021
Киллер скрылся с места преступления на Mercedes с еврономерами / Фото из телеграма 8NEWS

Вбив Мамедова Одеса Азербайджанець Кілер 3 серпня 2021
Киллер стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5 / Фото из телеграма 8NEWS

Что известно об убийстве Лачина Мамедова

  • 4 августа на Малиновского в Одессе неизвестный убил мужчину.
  • Пострадавшего отвезли в больницу, но там он умер.
  • Злоумышленник сразу скрылся с места происшествия на Mercedes. Однако до этого еще успел "засветится" на камерах.
  • Впоследствии сообщили, что все причастные – азербайджанцы. К тому же убийство было заказным.
  • В преступлении подозревают членов криминальной группировки Садика Мирзоева. Оказалось, что ранее потерпевший подавал на них в полицию за домогательства.