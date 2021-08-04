Почему застрелили Мамедова в Одессе: новые детали

В Одессе во дворе застрелили азербайджанца Лачина Мамедова. Известно, что убийство было заказным. В сети сообщили, что киллер сбежал на Mercedes с еврономерами.

Новые детали рассказали 3 августа вечером. Киллера до сих пор разыскивает полиция.

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Стреляли в плечо

Азребайджанця Лачина Мамедова убили из-за конфликта с криминальным авторитетом из клана Гули. Известно, что жертву ранили несколько раз в плечо.

От многочисленных огнестрельных ранений он упал на месте. Убитому было около 30 лет, и у него осталось двое детей.



В Одессе убили азербайджанца Лачина Мамедова / Фото из телеграма 8NEWS



Известно, что убийство было заказным из-за конфликта с преступной группой / Фото из телеграма 8NEWS

Злоумышленник стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5. В преступлении подозревают членов криминальной группировки Садика Мирзоева. Ранее потерпевший подавал на них в полицию за домогательства.

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Киллер скрылся с места преступления на Mercedes с еврономерами / Фото из телеграма 8NEWS



Киллер стрелял из оружия, похожего на пистолет-пулемет Heckler&Koch MP5 / Фото из телеграма 8NEWS

Что известно об убийстве Лачина Мамедова