Лацио – Динамо: Где и когда смотреть онлайн матч Лиги Европы 2017/18

Игра "Лацио" – "Динамо" состоится в четверг, 8 марта в итальянском Риме на "Стадио Олимпико". Это будет первая встреча в двухматчевом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы. Ее будут транслировать онлайн и в Украине.

Поединок начнется в 22:05 по киевскому времени а в Украине его будут транслировать сразу два телеканала – общенациональная ТРК "Украина" и спутниковый "Футбол 2". Комментировать игру на обоих вещателях будет Александр Михайлюк.

Читайте также: Матч ЛЕ Лацио – Динамо: стало известно, кто будет судить и из какой он страны

В мире же противостояние между киевлянами и римлянами будут транслировать не менее 33 телеканалов, среди которых самые известные – это Arena Sport 3, что вещает на Сербию и Хорватию, катарский beIN Sports, а именно его испанское подразделение beIN SPORTS MAX 5 и французский филиал beIN SPORTS France 2, болгарский bTV Action, венгерский Digi Sport 1, российский "Матч! Футбол 2", итальянские Sky Sport 1, Sky Calcio 1 и TV8, словенский SportKlub 3, а также американский FOX Soccer.

Кроме того, игру Лиги Европы "Лацио" – "Динамо" смогут увидеть зрители в Португалии, Замбии, Албании, Беларуси, Дании, Норвегии, Швеции и на Кипре.

К слову, текстовая онлайн-трансляция матча "Лацио" – "Динамо" будет доступна и на сайте "Футбол 24".

Напомним, на предыдущем этапе турнира киевское "Динамо" сумело пройти греческий АЕК.