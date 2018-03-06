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Лацио – Динамо: прогнозы букмекеров на матч Лиги Европы

1978 Читати новину українською
Лацио – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2017/18
Лацио – Динамо: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы 2017/18 / Коллаж 24 Канал

Киевское "Динамо" в гостях встретится с итальянским "Лацио" в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра состоится в четверг, 8 марта, в Риме на "Стадио Олимпико", начало – в 20:05 по киевскому времени. Букмекеры уже начали писать свои свои прогнозы относительно отчетного противостояния.

По данным компании "Марафон", фаворитом пары "Лацио" – "Динамо" является итальянская команда. На их победу принимаются ставки с коэффициентом 1,44, а на победу "Динамо" можно поставить с показателем 8,3. Мало верят букмекеры и в ничью – коэффициент 5,0.

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Что касается счета, то наиболее вероятными, по мнению специалистов, могут стать 1:0 (7,8), 2:0 (6,9), 2:1 (8,1), 3:0 (9,3) в пользу "Лацио" или ничья 1:1 (8,2), на остальные же результаты ставки принимаются с чрезвычайно высокими коэффициентами.

По убеждению специалистов "Марафона", в 1/4 финала Лиги Европы из этой пары также пройдет римский клуб – 1,27, а на выход "Динамо" принимаются ставки с коэффициентом 4,05.

Компания "Фаворит-спорт" тоже ставит на "Лацио" как и в грядущем матче, так и в целом в двухматчевом противостоянии.

Так, на викторию римлян в игре 8 марта можно поставить с коэффициентом 1,38, ничья тут оценивается в 4,9, а триумф киевлян – в 8,20. Что касается прохода в следующий раунд ЛЕ, то на "Лацио" принимаются ставки с коэффициентом 1,24, а на "Динамо" – 4,05.

Также букмекеры считают, что игра, вероятно, завершится со счетом 2,0 в пользу римлян. Именно на такой результат принимаются ставки с самым низким коэффициентом – 6,4.

Фаворитом предстоящего противостояния видят "Лацио" и специалисты из компании "Пари-матч". На их победу в домашней для них игре можно поставить с коэффициентом 1,41. Победу "Динамо" же здесь оценивают в 8,40, а ничью – в 4,8.

Как утверждают букмекеры, в следующий раунд пройдет "Лацио" – 1,27. На то, что именно "Динамо" будет играть в четвертьфинале, можно поставить с коэффициентом 3,77.

Напомним, что в 1/16 финала киевское "Динамо" сумело пройти греческий АЕК.

Теги: Новости Украины Новости спорта Динамо
Источник: 24 Канал
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