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      Лацио – Милан: прогноз букмекеров на матч чемпионата Италии

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      Лацио – Милан: прогноз букмекеров
      Лацио – Милан: прогноз букмекеров

      В воскресенье, 25 ноября, "Лацио" на собственном поле будет принимать "Милан" в рамках Серии А. Букмекеры оценили шансы команд на победу.

      Обе команды находятся вверху турнирной таблицы, однако ведут борьбу лишь за 4-е место. На данный момент, преимущество "бело-голубых" над "Миланом" составляет всего 1 очко. Отставание от лидера турнирной таблицы "Ювентуса" весьма велико - 15 очков у "Лацио" и, соответственно 16 у "Милана".

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      Эксперты из PariMatch оценили победу "Лацио" коэффициентом 1,76. На победу "Милана" они принимают с коэффициентом 5,00. Ничья – 3,75.

      В "Фаворит спорт" на то, что победят хозяева поля, стоит коэффициент 1,74. На "Милан" аналогичный коэффициент – 5,00. Ничейный результат получил коэффициент 3,85.

      Marathon bet выставил самый высокий коэффициент на победу "Лацио" – 1,78. В то время как на победу "Милана" – 4,95. Ничья в матче – 3,82.

      Напомним, матч "Лацио" – "Милан" состоится в воскресенье, 25 ноября. Начало встречи в 19:00. Видео голов и обзор матча – на сайте 24 Канала.

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      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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