23:02
25 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Капитан космических войск. Путин и медведь
      Вєсті Кремля
      11:59, сегодня
      Вести. RU. Жир. Психиатрическая экспертиза нардепов. Порошенко хочет в Лондон
      Вєсті.UA
      12:07, сегодня
      Как миллионер Захур и его жена Камалия стали жертвами строительной аферы Минобороны
      ЦРУ
      09:00, 23 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Баскетбол как тренд
      Згадати все
      23:24, 23 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Спорт
      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ПОЧАЕВСКАЯ ЛАВРА БЮДЖЕТ-2019 АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      "Лацио" спаслось от поражения в матче с "Миланом" на последних минутах встречи: видео голов

      38 Читати новину українською
      Лацио – Милан видео голов
      Лацио – Милан видео голов / twitter S.S.Lazio

      Главным матчем 13-го тура чемпионата Италии стала встреча "Лацио" и "Милана" в Риме в воскресенье, 25 ноября. Обе команды до матча занимали четвертое и пятое место соответственно, а разница между ними составляла всего одно очко.

      Лацио – Милан 1:1
      Голы:       Корреа, 90+4 – Кэсси, 78

      Читайте также: Роналду забил свой десятый гол за "Ювентус": впечатляющее видео

      За первый тайм обе команды обменялись опасными моментами – сначала Чалханоглу попал в штангу, а в ответ игрок римской команды Иммобиле забил. Однако гол не засчитали из-за офсайда.

      Голы в матче были забиты в конце встречи. На 78-й минуте Кэсси нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Незначительный рикошет, и мяч влетел в сетку ворот мимо Стракошу.

      Спасся "Лацио" когда уже шла четвертая из пяти добавленных минут. Нашествие хозяев поля привело к тому, что мяч отскочил к Корреа, который пробил мощно низом. Доннарума запоздал с прыжком, и мяч залетел за линию ворот.

      Читайте также: "Александрия" сенсационно победила "Динамо" и вышла на второе место: видео голов

      Благодаря ничейному результату "Лацио" сумел удержаться на четвертой строчке. "Милан" и в дальнейшем пятый. Разница между командами осталась в то же одно очко.

       

      Теги: Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      сегодня , 22:02 Конфликт в Азовском море: имеет ли шансы Украина?
      Яніна Ткачук 4858
      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      сегодня , 22:00 Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1003
      Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      сегодня , 20:00 Самые смешные мемы недели: Черная пятница по-украински и ляп в клипе Kazka
      886
      Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      сегодня , 19:30 Массовые протесты "евробляхеров" и конфликт в Азовском море – топ-5 видео недели
      466
      Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      сегодня , 17:01 Письмо из Луганска: могло ли быть такое до войны?
      Ольга Черненко 2803
      Паралимпиада-2018: медальный зачет
       18 марта , 09:05
      Видео боя Ломаченко – Линарес
       13 мая , 06:50
      Виктория Азаренко пропустит очередной теннисный турнир
       28 марта 2013 , 14:24
      "Днепр" без усилий победил "Ферро-ЗНТУ"
       16 ноября 2014 , 02:15
      Самолет с футболистами "Днепра" не смог приземлиться в Одессе
       29 октября 2013 , 21:45
      Керницкий отрицает, что стадион "Черноморца" отдали в залог НБУ
       3 марта 2015 , 09:42
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук