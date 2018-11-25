"Лацио" спаслось от поражения в матче с "Миланом" на последних минутах встречи: видео голов
Главным матчем 13-го тура чемпионата Италии стала встреча "Лацио" и "Милана" в Риме в воскресенье, 25 ноября. Обе команды до матча занимали четвертое и пятое место соответственно, а разница между ними составляла всего одно очко.
Лацио – Милан 1:1
Голы: Корреа, 90+4 – Кэсси, 78
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За первый тайм обе команды обменялись опасными моментами – сначала Чалханоглу попал в штангу, а в ответ игрок римской команды Иммобиле забил. Однако гол не засчитали из-за офсайда.
Голы в матче были забиты в конце встречи. На 78-й минуте Кэсси нанес мощный удар из-за пределов штрафной. Незначительный рикошет, и мяч влетел в сетку ворот мимо Стракошу.
Спасся "Лацио" когда уже шла четвертая из пяти добавленных минут. Нашествие хозяев поля привело к тому, что мяч отскочил к Корреа, который пробил мощно низом. Доннарума запоздал с прыжком, и мяч залетел за линию ворот.
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Благодаря ничейному результату "Лацио" сумел удержаться на четвертой строчке. "Милан" и в дальнейшем пятый. Разница между командами осталась в то же одно очко.
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