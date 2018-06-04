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Лагерь GoCamp: иностранные послы будут учить английскому украинских детей

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В поселке Козин под Киевом открылся ежегодный языковой лагерь GoCamp. В этом году в лагерь приедут дипломаты из Британии, Польши, Австралии, Индии и других стран мира.

Участниками лагеря являются волонтеры, которые из разных стран преодолевают тысячи километров, чтобы в маленьких городках и селах учить детей.

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"Люди достаточно негативно думают о Киеве, и Украине в частности. Поэтому я решил приехать и составить впечатление об этом городе. Теперь я понимаю, что то, что мне говорили – неправда", – рассказал волонтер из Англии.


Лагерь GoCamp

За хорошим английским сложно понять, что некоторые люди не носители языка. К примеру, россиянин Виталий, хоть и живет последние годы в Германии. Именно эту страну в прошлом году и представлял на GoCamp.

В прошлом году мне страшно было ехать в Украину, потому что я русский и моя семья из России. Я был уверен, что здесь опасно. В этом году я решил представлять родину. Потому что после посещения вашей страны все стереотипы и страхи покинули меня,
– отметил волонтер из России Виталий.

В этом году волонтерами почувствуют себя и послы, ведь послы из Британии, Австралии, Индии и их коллеги будут учительствовать в языковом лагере. Организаторы выбирали наиболее мотивированные школы. Особое внимание уделяли детям на Востоке. Иностранцы соглашались отправляться туда, куда не все украинцы хотят ехать.

"12 волонтеров были в Волновахе, Мариуполе и других городах. В этом году поедут, ведь для детей это необычные впечатления. Дети говорят, что это для них это первые иностранцы, кроме россиян, которые они когда-либо видели в своей жизни", – добавила организатор Оксана Нечипоренко.

В этом году волонтерами почувствуют себя и послы

За три года мероприятие посетили 130 тысяч детей. Главной задачей является помочь побороть языковой барьер и открыть мир подрастающего поколения, ведь вдохновляя детей, мы меняем планету.

Автор: Алена Чернецкая
Теги: Новости Украины Новости Киева Образование Новости культуры Дети
Источник: 24 Канал
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