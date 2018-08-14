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Лайма Вайкуле сделала новое важное заявление о выступлениях в Крыму

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Лайма Вайкуле подтвердила, что не будет выступать в оккупированном Крыму
Лайма Вайкуле подтвердила, что не будет выступать в оккупированном Крыму / Фото из открытых источников

Известная латвийская певица Лайма Вайкуле подтвердила, что не приедет с концертом в оккупированный Российской Федерацией Крым до снятия санкций.

Об этом артистка сказала в эфире одного из российских телеканалов, передает "Радио Свобода".

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Так, на вопрос ведущего, является ли ее отказ от гастролей на полуострове гражданской позицией или советом ее адвоката, певица ответила, что просто знает, что "им" не разрешено работать в Крыму.

Я знаю, что нам запрещено работать в Крыму. Я говорю: нет, я не буду работать. Это разве вообще надо обсуждать? Это так просто. Почему вы так зацепились? Вам больше нечего показывать?
– сказала Вайкуле.

Кроме того, на предложение приехать в "русский Крым" певица ответила, что "приедет сразу, как снимут санкции".

Артистка добавила, что одинаково любит Россию, Украину, Грузию и другие страны и назвала себя "человеком мира".

В то же время, Вайкуле назвала "провокаторами" тех, кто после ее комментариев относительно отказа выступать в Крыму призвал певицу не ехать в соседнюю Россию. По мнению артистки, эти люди "некрасиво себя ведут".

Напомним, недавно перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму ни за какой гонорар. После скандала, который возник после такого заявления, певица подчеркнула, что не ожидала такого резонанса и не представляла, что "люди такие животные, сошли с ума и абсолютно зомбированы".

Теги: LifeStyle Новости России Новости Украины Аннексия Крыма Новости политики Музыка Новости Крыма Санкции
Источник: 24 Канал
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