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Лайме Вайкуле пригрозили в России из-за позиции певицы относительно Крыма

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Лайма Вайкуле озвучила свою позицию по Крыму и получила волну критики от РФ
Лайма Вайкуле озвучила свою позицию по Крыму и получила волну критики от РФ / Фото из свободных источников

Российский сенатор Франц Клинцевич предупредил латвийскую певицу Лайму Вайкуле о возможных проблемах в РФ из-за заявления артистки об оккупированном Крыме.

Об этом сообщает Regnum.

24 канал сообщал, что накануне перед концертом в Одессе Лайма Вайкуле сказала, что не будет выступать в Крыму на за один гонорар.

"Никакой ностальгии. Лайма Вайкуле ступила на тропу Вахтанга Кикабидзе", – заявил Клинцевич.

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Как известно, грузинский актер Вахтанг Кикабидзе рассказал, что ему угрожали пророссийские боевики из оккупированной Донетчины за поддержку целостности Украины.

Сенатор также предположил, что у Вайкуле могут возникнуть проблемы, если она отправится с гастролями по России.

"Слово – не воробей. Интересно, сколько теперь составит его гонорар, если она вдруг надумает отправиться на гастроли в Россию?", – заявил Клинцевич.

К слову, 4 августа оккупированный Крым посетил президент России Владимир Путин. В связи с этим МИД Украины выразило свой протест.

Теги: Новости Украины Музыка Новости политики LifeStyle Аннексия Крыма Новости России
Источник: 24 Канал
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