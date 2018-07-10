Ламинирование волос: преимущества и недостатки популярной процедуры

Ламинирование волос – давно не новая процедура, однако до сих пор многие женщины сомневаются в ее пользе.

Ламинирование волос – это так называемая "запайка" волос сцециальним средством с биологически активным составом в прочную защитную пленку, передает Сosmo.

Читайте также: Кофе не помогает протрезветь, – ученый

Домашнее ламинирование волос желатином хотя и дает видимый эффект с первого применения – это только снаружи. На самом деле, желатин очень вредит структуре волос.

А вот у подобной процедуры в салоне красоты есть и плюсы, и минусы. Под воздействием высокой температуры лечебные компоненты средства для ламинирования волос склеивают поврежденные чешуйки каждого волоса, заполняя "пробелы" в его структуре. Поэтому в результате ламинирования разглаживает волосы, делает пряди толще и тяжелее.

Преимущества ламинирования волос:

- мгновенный эффект оздоровления;

- блеск и сияние волос от корней до кончиков в течение до 6 недель

- волосы утолщается по всей длине;

- исчезнет сухость и ломкость, кончики волос "запаиваются";

- цвет волос становится более насыщенным и ярким;

- процедура безопасна для кожи головы и локонов.

Недостатки процедуры:

- волосы утолщаются – становятся тяжелее, поэтому объемную прическу сделать будет трудно;

- заламинированные волосы нельзя красить;

- после процедуры следует изменить все свои средства по уходу за волосами на безсульфатные, ведь обычные средства быстро вымоют лечебный состав с волос;

- любые стайлинговые средства уменьшают эффект ламинирования;

- волосы быстрее становятся жирными.

Поэтому перед ламинированием волос хорошо взвесьте все "за" и "против".

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.