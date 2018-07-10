Ламинирование волос: преимущества и недостатки популярной процедуры
Ламинирование волос – давно не новая процедура, однако до сих пор многие женщины сомневаются в ее пользе.
Ламинирование волос – это так называемая "запайка" волос сцециальним средством с биологически активным составом в прочную защитную пленку, передает Сosmo.
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Домашнее ламинирование волос желатином хотя и дает видимый эффект с первого применения – это только снаружи. На самом деле, желатин очень вредит структуре волос.
А вот у подобной процедуры в салоне красоты есть и плюсы, и минусы. Под воздействием высокой температуры лечебные компоненты средства для ламинирования волос склеивают поврежденные чешуйки каждого волоса, заполняя "пробелы" в его структуре. Поэтому в результате ламинирования разглаживает волосы, делает пряди толще и тяжелее.
Преимущества ламинирования волос:
- мгновенный эффект оздоровления;
- блеск и сияние волос от корней до кончиков в течение до 6 недель
- волосы утолщается по всей длине;
- исчезнет сухость и ломкость, кончики волос "запаиваются";
- цвет волос становится более насыщенным и ярким;
- процедура безопасна для кожи головы и локонов.
Недостатки процедуры:
- волосы утолщаются – становятся тяжелее, поэтому объемную прическу сделать будет трудно;
- заламинированные волосы нельзя красить;
- после процедуры следует изменить все свои средства по уходу за волосами на безсульфатные, ведь обычные средства быстро вымоют лечебный состав с волос;
- любые стайлинговые средства уменьшают эффект ламинирования;
- волосы быстрее становятся жирными.
Поэтому перед ламинированием волос хорошо взвесьте все "за" и "против".
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