Водитель якобы повредил имущество коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Коллектор, о котором говорится, расположен рядом с 62 домом.
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Коллектор, который раскопали коммунальщики / Фото теплоснабжения города Одессы
Долго не закапывали
Коммунальщики написали, что на этом участке были установлены все необходимые дорожные барьеры. 15 июля раскопку подготовили к засыпке и асфальтированию.
После этого информацию передали предприятию "Городские дороги", которое должно было засыпать коллектор. Почему это не сделали в течение 2 недель – неизвестно.
Место, где провалился транспорт / Фототеплоснабжение города Одессы
Хотят судиться
Сейчас руководство теплоснабжения города Одессы планирует обратиться в полицию с целью установления личности нарушителя. Также планируют обратиться в суд с иском о возмещении причиненного ущерба имуществу. Однако в сообщении не указали, какое именно имущество повредили
В сети обнародовали видео, где виден момент доставания автомобиля из раскопанного коллектора. Там видно, что для этого транспорт присоединили буксировочным тросом к автомобилю ВАЗ.
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