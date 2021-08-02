В Одессе Lanos провалился в яму: коммунальщики хотят судиться – видео

На улице Крымская в Одессе 2 августа автомобиль Daewoo Lanos заехал в разрытый коллектор. Коммунальщики говорят, что планируют подавать в суд, чтобы получить компенсацию от водителя.

Водитель якобы повредил имущество коммунального предприятия "Теплоснабжение города Одессы". Коллектор, о котором говорится, расположен рядом с 62 домом.

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Коллектор, который раскопали коммунальщики / Фото теплоснабжения города Одессы

Долго не закапывали

Коммунальщики написали, что на этом участке были установлены все необходимые дорожные барьеры. 15 июля раскопку подготовили к засыпке и асфальтированию.

После этого информацию передали предприятию "Городские дороги", которое должно было засыпать коллектор. Почему это не сделали в течение 2 недель – неизвестно.



Место, где провалился транспорт / Фототеплоснабжение города Одессы

Хотят судиться

Сейчас руководство теплоснабжения города Одессы планирует обратиться в полицию с целью установления личности нарушителя. Также планируют обратиться в суд с иском о возмещении причиненного ущерба имуществу. Однако в сообщении не указали, какое именно имущество повредили

В сети обнародовали видео, где виден момент доставания автомобиля из раскопанного коллектора. Там видно, что для этого транспорт присоединили буксировочным тросом к автомобилю ВАЗ.

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