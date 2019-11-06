"Лапулечка, у нас дурдом": будут ли рассматриваться судом декларации Труханова в закрытом режиме

Высший антикоррупционный суд взялся за декларации одесского мэра Геннадия Труханова. В деле относительно недостоверного декларирования сегодня, 6 ноября, уже объявили обвинительный акт и перешли к исследованию доказательств.

По версии обвинения, в декларации за 2015 год Труханов умышленно указал недостоверные сведения в отношении членов семьи: указал только мать и дочь, а вот жену Татьяну Колтунову – нет.

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Как установило следствие, с Колтуновой в 1997 году он официально расторг брак. Однако в 2000 году у них родилась общая дочь, а в период подачи деклараций – Труханов проживал с Колтуновой, имел общий быт и права и обязанности семейного характера.

"Обвиняемый осознавал, что сведения о Колтуновой, ее доходах, транспортных средствах необходимо указать в декларации. Однако нарушил статью 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции" и не упомянул в своих декларациях объекты на сумму 33 миллиона гривен за 2015 год и 18 миллионов гривен за 2016 год", – сказал прокурор САП Виталий Гречишкин.



Прокурор САП Виталий Гречишкин (слева)

О каком движимом и недвижимом имуществе предположительно умышленно "смолчал" Труханов?

Как рассказал прокурор, в декларации за 2015 год мэр Одессы не указал квартиру на сумму свыше 6 миллионов гривен и дачный дом на сумму более 18 миллионов гривен в центре Одессы. Также "промолчал" одесский мэр о двух паркоместах на общую сумму свыше 500 тысяч гривен, эллинге №8 на сумму 249 тысяч гривен и тридцати семи сотых доли нежилого помещения на сумму 5 миллионов гривен. Кроме того, остались незадекларированными и 2 машины Колтуновой на общую сумму около 2 миллионов, доли в ряде компаний и проценты по вкладам в банках.

В обвинительном акте говорится о том, что Труханов в декларацию за 2016 год также не внес сведения об имуществе Колтуновой, с которой официально не состоит в браке, однако проживает. В этой декларации он также не указал сведения о вышеуказанной квартире, двух паркоместах, двух машинах, доходах по отчуждению имущества и корпоративных прав, долях в ряде компаний и процентах по вкладам в банках.



Труханов на судебном заседании / фото пресс-службы Антикоррупционного суда

"Родственные связи с дочерьми и создание имиджа": объяснение адвоката

По мнению адвоката Труханова Тараса Пошиванюка, это дело – результат вольной трактовки событий стороной обвинения. Мол, надлежащих и допустимых доказательств вины нет, а умысла врать в декларациях Труханов не имел.



Адвокат Труханова Тарас Пошиванюк

Пошиванюк объяснил, якобы, в квартире проживает совершеннолетняя старшая дочь Труханова с семьей и двумя его внуками. По странному совпадению, живет она в одном подъезде с экс-женой мэра – Колтуновой. А в квартире Колтуновой долгое время жила его меньшая дочь. То есть, по словам адвоката, частое пребывание в квартире с экс-женой вызвано исключительно тесными родственными связями с дочерьми.

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Также защитник ссылался на решение кассационного суда, что по аналогии совместный отдых экс-супругов заграницей, якобы, не указывает на совместное проживание. А появление вместе с Колтуновой на публичных мероприятиях – не что иное, как "создание имиджа, что делалось для того, чтобы общество не вникало в их личную жизнь и проблемы, которые есть между ними".

"Услышим много интересного": Труханов не признал себя виновным и попросил ограничить доступ СМИ к суду

Мэр Одессы апеллировал, что с обвинением не согласен и не считает себя виновным. Он извинился перед судьями за эмоциональные высказывания, которые может употреблять в дальнейшем. Труханов в очередной раз сказал, что открытые дела против него – "политическая расправа и давление".

"Желание выдать желаемое за действительное перешло все нормы прав морали в обществе. Мы еще услышим много интересного, я буду давать показания. Извиняюсь за эмоциональность, мои дочки пострадали от этого. Я, как должностное лицо, должен все рассказать, и судебная коллегия поймет, что у меня нет мотивов что-то скрывать. Декларировать начали недавно, и если раньше заносили шоколадки, то сейчас учимся жить по-новому. Поэтому я советовался с юристами и адвокатами. Они сказали, что не надо вносить жену в декларации, потому что брак расторгнут и она является объектом недекларирования. Наличие большого количества СМИ сейчас в суде также подтверждает политическую мотивированность, потому что всем интересно поковыряться..." – высказался Труханов.



Труханов хочет ограничить доступ СМИ в суд по его делу / фото 24 канала, Екатерина Петренко

В связи с этим Труханов даже попросил у судей закрытый режим слушания некоторых заседаний, чем вызвал удивление у журналистов. На их вопрос, будет ли ходатайствовать адвокат Тарас Пошиванюк о заседаниях без доступа СМИ, тот не раскрыл карты из-за "нежелания демонстрировать стратегию защиты".

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"Лапулечка, у нас дурдом": сообщение экс-жены и какие еще доказательства вины Труханова будет рассматривать суд?

В деле перешли к исследованию доказательств. Перед этим во вступительной речи прокурор зачитал фрагмент из переписки между Колтуновой и их общей дочерью Алисой. По версии следствия, это сообщение отправлено незадолго до подачи деклараций Трухановым.

Лапулечка, у нас дурдом. Уже 24 часа мы обсуждаем декларацию, которую надо подавать папе. Я должна туда внести свою шубу, серьги... и другое имущество. И мы должны подать это на всеобщее обозрение. Сейчас все подают декларации, а это лакомый кусок для правоохранительных структур...,

– говорилось в сообщении.

Защитник ответил, что это доказательство не является прямым доказательством виновности Труханова. В дальнейшем в суде будут исследоваться материалы экспертиз, протокол обыска жилища, где проживал одесский мэр и его сожительница Татьяна Колтунова, осмотр телефона Колтуновой, где есть многочисленные переписки с Трухановым, сведения о ведении совместного быта, сообщает "Судебный репортер".

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Кроме этого, в суде будут исследоваться документы о правах собственности Колтуновой на движимое и недвижимое имущество, которое не задекларировал Труханов, материалы негласных следственных розыскных действий – общение между экс-супругами, которое подтверждает совместное проживание. Не обойдут вниманием и данные о совместном пересечении границы, сведения от провайдера о подключениях Труханова и Колтуновой в ночное время суток, что свидетельствует о том, что они проживают вместе, имеют общий быт и права и обязанности семейного характера.



По прогнозам адвоката, доказательства могут исследовать до нового года / фото 24 канала, Екатерина Петренко

Ранее прокурор разъяснил Труханову, что он имеет право быть освобожденным от уголовной ответственности по первому эпизоду – декларирование за 2015 год. Поскольку со времени внесения данных в декларацию – прошло больше трех лет и истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности за преступление небольшой тяжести. Но Труханв отказался и сказал, что уверен в оправдательном приговоре.

Как могут наказать Труханова? Санкция статьи 366-1 ("Недостоверное декларирование") УПК Украины предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение свободы до 2 лет. Конфискация имущества по этой статье не предусмотрена.



Если Труханова признают виновным, он также не сможет занимать государственные должности на срок до 3 лет. В таком случае Одессу ждут досрочные выборы мэра.