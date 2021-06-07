Ходят обдолбанные по городу, ненавижу уродов, – лашмейкерша отметилась заявлением о военных

На Харьковщине мастер по наращиванию ресниц попала в скандал из-за своего высказывания о военных ВСУ. Девушка обозвала военных "вонючими", которые не ясно с кем воюют.

Свой одиозный спич девушка записала в сториз в инстаграме. На них в своем телеграм-канале обратил внимание Сергей Стерненко.

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"Против кого они воюют?"

Страница, на которой появились видео – рабочая. Девушка занимается наращиванием ресниц. В описании профиля указано, что ее кабинет расположен в Чугуеве. С чего началась история не совсем понятно: она оставила доступными только фрагменты видео, в которых выражает яркое возмущение.

Военных она называет "обдолбанными", которых нельзя уважать.

А что хорошего сказать: что они вонючие, грязные, зарыганые ходят бухие или обдолбанные по городу. Где этот военнослужащий, которого можно уважать за что-то? Его отправили куда-то, он пролежал в тени и ногой потелепал – и он считается героем. Против кого они воюют?

– заявила лашмейкерша.

Девушка пригрозила, что ее лучше на эту тему не трогать, потому что она "размотает любого и каждого".

В заключение она заявила, что ненавидит "этих уродов", которым все мы платим налоги. По словам девушки, наркоманы и алкоголики идут "туда" (в зону ООС – 24 канал), потому что не хотят работать.

Заявление девушки о "вонючих" военных: смотрите видео

"Я такого не говорила"

Впрочем, в отличие от предыдущих скандалисток, эта девушка не спешит с извинениями. В недавних сториз она рассказала, что ее слова перекручивают. Якобы она имела в виду одну конкретную ситуацию, которая с ней произошла.

Сейчас всю информацию, по словам лашмейкерши, перекручивают и выставляют в дурном свете. К тому же, как пожаловалась девушка, к ней звонят с неизвестных номеров и обвиняют в неизвестно чем.

Заявляю: я не говорила обо всех Вооруженных силах Украины. Я говорила о конкретной личности, которая со мной поступила подобным образом,

– заявила девушка.

Девушка заявляет, что ее слова перекручивают

О каком именно конфликте говорится, девушка в этих историях не рассказывает. Скорее всего, их она описала прошлого дня.

При этом в сохранившихся историях лашмайстерицы есть созданный один день назад пункт – "Черный список". Туда она разместила фото женщины в военной форме и добавила подпись "Бросают на деньги: записываются и не приходят".



"Черный список" мастера по наращиванию ресниц / Скриншот с ее инстаграм-страницы

Впрочем, отметим, что в сториз, которые вызвали скандал, девушка называла военных в целом – в лице "они".